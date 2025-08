FC Barcelona abre processo disciplinar a guarda-redes Ter Stegen

De acordo com uma fonte do clube, os ‘blaugrana’ pretendiam justificar a ausência prolongada do seu habitual capitão, com uma lesão nas costas, para terem vantagem em matéria de ‘fair play’ financeiro e poderem inscrever os novos reforços.



O guarda-redes, de 33 anos, foi recentemente operado às costas e uma ausência a partir de quatro meses permitiria ao ‘Barça’ utilizar 80% do salário do futebolista alemão para registar jogadores.



A recusa do guarda-redes, de 33 anos, e que parece não ter futuro na equipa de Hansi Flick, pode impossibilitar o FC Barcelona de registar o contrato do jovem guarda-redes Joan Garcia, contratado para esta época, e a renovação de Wojciech Szczesny.