FC Barcelona apresenta camisola alusiva à mulher

Sob o lema "A igualdade está nas nossas cores. Empoderando as gerações futuras", o FC Barcelona divulgou um conjunto de ações, que decorrerão durante o mês de março, para dar visibilidade às mulheres na sociedade e no mundo do desporto.



Há apenas um ano o clube catalão já apresentava a cor nos seus equipamentos, resultante de uma mistura entre os tons originais de azul e escarlate, e que tem muito peso na camisola especial criada este ano pela estilista María Escoté.



Esta camisola, que não será colocada à venda ao público, estará no centro de todas as atividades desenvolvidas este mês pelo clube catalão, para comemorar o Dia da Mulher, com o foco no apelo à igualdade de género.



Uma bolsa de pano, inspirada na criação de Escoté, além de outros produtos, será colocada à venda e os lucros arrecadados serão entregues ao CF Tramontana La Mina, equipa feminina de futebol criada no bairro de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).



Além disso, o mote da campanha estará presente em alguns jogos que as equipas profissionais disputarão neste mês de março no Estádio Olímpico Lluís Companys, no Estádio Johan Cruyff e no Palau Blaugrana.



Outro dos eventos previstos para assinalar o Dia da Mulher é a celebração de um dia especial na segunda-feira, em que participarão sócias do clube, precursoras do futebol feminino do "Barça", jogadoras de futebol juvenil e a vice-presidente Elena Fort.



Na véspera, o dia do futebol inclusivo feminino será realizado na Cidade Desportiva Joan Gamper, onde a equipa da Fundação Genuína do Barça disputará dois amigáveis em simultâneo com as equipas seniores femininas de futsal Vic-Calldetenes e OAR Vic.