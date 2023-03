FC Barcelona `arruma` Real Madrid e aproxima-se do 27.º título espanhol

O marfinense Franck Kessié foi o 'herói' improvável do conjunto comandado por Xavi Hernández, ao entrar aos 77 minutos e selar o triunfo final já nos descontos, aos 90+2, para delírio dos adeptos 'culés', que não conquistam o cetro desde 2018/19.



A formação catalã chegou ao triunfo nos descontos da segunda parte, depois de ter restabelecido a igualdade sobre o final da primeira metade, aos 45 minutos, por Sergio Roberto, o jogador que saiu para a entrada de Kessié.



O primeiro a marcar até foi, no entanto, o Real Madrid, mas sem saber muito bem como, já que chegou à vantagem num autogolo do uruguaio Ronald Araújo, que desviou de cabeça para a própria baliza, logo aos nove minutos, um inofensivo centro da esquerda do brasileiro Vinícius Júnior.



A formação 'merengue' adiantou-se de forma feliz, e depois de uma entrada em 'grande' do 'Barça', que, nos primeiros seis minutos, teve duas grandes ocasiões, pelo polaco Lewandowsi e o brasileiro Raphinha, ambas negadas pelo belga Courtois.



Com o golo, os anfitriões continuaram por cima, perante um Real Madrid expectante e, depois de novos tentativas de Lewandowski e Raphinha, e também duas do dinamarquês Christensen, chegaram mesmo ao empate sobre o final da primeira parte.



Ronald Araújo centrou da direita, o neerlandês De Jong aproveitou um corte defeituoso para servir Raphinha, que rematou novamente contra um defesa, com a bola a sobrar para Sergi Roberto, que, com classe, a colocou junto ao poste esquerdo.



O 'Barça' fechou bem a primeira parte e continuou a dominar no início da segunda, com Lewandowski a ter mais duas ocasiões (59 e 67 minutos) e Raphinha outra (74).



Para o último quarto de hora, o italiano Carlo Ancelotti lançou o francês Tchouaméni, Asensio e Ceballos, já depois de ter apostado no gaulês Mendy e no brasileiro Rodrygo, e o jogo partiu, com o Real Madrid a tornar-se mais perigoso.



O francês Benzema testou o alemão Ter Stegen, aos 79 minutos, e, aos 81, o Real Madrid fez mesmo a festa em Camp Nou, com Asensio a marcar, com classe, após jogada entre Rodrygo e Carvajal, mas o VAR descortinou um fora de jogo.



Os 'merengues' continuaram a insistir, perante um 'Barça' com dificuldades em ter a bola, mas, aos 90+2 minutos, em contra-ataque, Lewandowski, com um toque de calcanhar entre as pernas de Militão, isolou Balde, que centrou atrasado da esquerda para o remate preciso de Kessié, para 'delírio' do Nou Camp.



Se o empate já era bom, o triunfo deixa o FC Barcelona ainda mais lançado para o cetro, pois passa a contabilizar 68 pontos, contra 56 do Real Madrid e 51 do Atlético de Madrid, quando faltam ainda assim disputar 12 jornadas.



Nos outros jogos do dia, a Real Sociedad, comandada em campo por David Silva, segurou o quarto lugar, ao vencer em casa o Elche por 2-0, com tentos do japonês Kubo, aos 48 minutos, e de Ander Barrenetxea, que entrou aos 84 e marcou aos 90.



Os bascos passaram a contar 48 pontos, mantendo-se três acima do Betis, quinto, que, com Rui Silva no 'onze' e William Carvalho em campo desde os 69 minutos, recebeu e bateu o Maiorca por 1-0, graças a um tento de Borja Iglesias, aos 48 minutos.



O Villarreal, sexto colocado, também somou os três pontos, mantendo-se a quatro do conjunto de Sevilha, ao ganhar por 3-0 no reduto do Osasuna, com um golo do nigeriano Chukwueze (14 minutos) e dois de José Luis Morales (85 e 90+3).



Na luta pela manutenção, o Getafe venceu por 2-0 na receção ao Sevilha, que ultrapassou, graças a tentos do marroquino Munir, aos 50 minutos, e do turco Enes Unal, aos 90+5.