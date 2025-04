FC Barcelona bate Maiorca e reforça liderança em noite de muitos falhanços

Um golo do médio Dani Olmo, aos 42 segundos da segunda parte, foi suficiente para os ‘culés’ somarem o 12.º triunfo nos últimos 14 jogos na prova, sendo exceções os empates a um no reduto do Getafe (20.ª ronda) e na receção ao Betis (30.ª).



Mesmo sem o lesionado Lewandowski, e com Raphinha, Koundé, De Jong e Cubarsí no banco, o ‘Barça’ dominou por completo o encontro, nomeadamente na primeira parte, em ficou a dever muitos golos à falta de eficácia.



Para desespero da maioria dos 45.602 espetadores presentes em Montjuic, Lamine Yamal (26, 30 e 41 minutos), Dani Olmo (26), Gavi (29), Ronald Araújo (30), Fort (41) e Ansu Fati (44) perderam ocasiões de golo para ‘todos os gostos’.



Depois de muito falhar, o ‘Barça’ marcou logo a abrir a segunda parte, aos 42 segundos, por Dani Olmo, que, no ‘coração’ da área, servido por Eric García, rematou colocado de pé esquerdo, fazendo a bola entrar junto ao poste direito.



Perante um Maiorca que só assustou num cabeceamento ao lado de Antonio Raillo (55 minutos), após um livre, os locais passaram a segunda parte em busca do segundo golo, mas Yamal (79), Pau Victor (84), Eric García (84) e Fermín López (90+2) não marcaram.



Nos forasteiros, o médio internacional luso Samu Costa foi titular, mas o primeiro a sair, aos 66 minutos, depois de ver um cartão amarelo na primeira parte.



Com cinco rondas por disputar, o ‘Barça’ conta agora 76 pontos, contra 69 do Real Madrid, que se desloca na quarta-feira ao reduto do vizinho Getafe. Na 35.ª ronda, em 11 de maio, os catalães recebem os ‘merengues’, num jogo que pode decidir a La Liga.



Antes desse encontro, as duas equipas ainda se encontram no sábado, em Sevilha, na final da Taça do Rei.



Quanto ao Maiorca, que tinha pontuado em oito dos últimos 10 jogos, mantém, para já, o sétimo lugar, com 44 pontos.



No primeiro jogo da ronda, registou-se uma igualdade a um golo em Valência, onde o Espanyol marcou primeiro, aos 40 minutos, por Javi Puado, a desviar livre de Exposito, e os locais empataram aos 57, por Javi Guerra, assistido por Luis Rioja.



O português André Almeida foi titular no Valência, tendo sido substituído aos 54 minutos, por Rafa Mir, depois de ter visto um cartão amarelo, aos 39.



O Valência, que somou o oitavo jogo consecutivo sem perder, e o Espanyol, agora com cinco sempre a pontuar, mantiveram-se com os mesmos pontos, agora 39, provisoriamente a quatro da Europa e oito acima da zona de descida.



PFO // VR



Lusa/Fim