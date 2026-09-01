FC Barcelona bate Rayo e mantém liderança





(Com Lusa)

Em encontro da terceira jornada, a formação catalã começou a perder, com um golo de Sergio Camello, aos 12 minutos, mas respondeu de forma quase imediata, virando o jogo com tentos do brasileiro Raphinha, aos 19, e de Yamal, aos 21.Aos 51 minutos, um autogolo do francês Florian Lejeune parecia sentenciar o jogo, mas, aos 59, Camello voltou a marcar, colocando o resultado na diferença mínima.Como na primeira parte, a resposta dos catalães, que tiveram o português João Cancelo desde os 77 minutos, foi materializada por Raphinha, que ‘bisou’ aos 72, e por Lamine Yamal, autor do seu segundo golo no encontro já aos 90.O conjunto do alemão Hansi Flick tem o pleno de nove pontos, como o Real Madrid, de José Mourinho, sendo líder por ter mais dois golos marcados (12-2 contra 10-2).No outro encontro do dia, o Osasuna venceu em casa o Getafe por 1-0, graças a um tento solitário do avançado croata Ante Budimir, aos 45+2 minutos, na transformação de um penálti.O conjunto de Pamplona somou o segundo triunfo consecutivo, ainda não perdeu e passou a somar sete pontos, seguindo no quinto lugar, enquanto o Getafe manteve-se com três, em 14.º.