FC Barcelona comemora regresso a Camp Nou com goleada na Liga

No regresso ao seu estádio, em processo de renovação, com uma capacidade ainda reduzida de 45.041 espetadores e quando se prevê uma lotação total de 105.000, coube a Lewandowski abrir o marcador no novo Camp Nou.



O internacional polaco, segundo melhor marcador da Liga (oito golos), atrás de Mbappé (13), deu cedo conforto ao ‘Barça’, aos quatro minutos, e foi Ferran Torres, já à beira do intervalo (45+3), que dilatou a vantagem.



A segunda parte não podia ter tido melhor começo, primeiro com o 3-0 de Fermín Lopez (48 minutos) e, depois, com o Athletic Bilbao reduzido a 10 jogadores, após vermelho direto a Oihan Sancet, aos 54, após falta grosseira.



Nos instantes finais, Ferran Torres voltou a marcar e novamente com assistência de Lamine Yamal, que sozinho inventou desde o meio-campo a jogada para deixar o companheiro na frente do golo, aos 90+1.



Na Liga, a vitória de hoje permite ao FC Barcelona colocar pressão no rival Real Madrid, ambos na liderança com 31 pontos, embora os ‘merengues’ ainda defrontem fora nesta jornada o Elche (11.º), em jogo agendado para domingo.



Numa ronda em que o Valência (15.º) já tinha vencido na sexta-feira à noite o Levante (19.º), por 1-0, também o Celta de Vigo (10.º) triunfou hoje, na visita ao Alavés (12.º), com Iago Aspas a resolver, de grande penalidade (55 minutos).

