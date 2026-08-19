Futebol Internacional
FC Barcelona conquista Joan Gamper ao bater Al Ahly no fecho da pré-temporada
O FC Barcelona conquistou hoje a 61.ª edição do Troféu Joan Gamper, no último jogo da pré-temporada, ao vencer os egípcios do Al Ahly por 2-1, num jogo em que Rodri foi apresentado em Nou Camp.
Hamza Abdelkarim, aos 30 minutos, e o brasileiro Rapinha, ex-jogador do Vitória de Guimarães e do Sporting, aos 45, de grande penalidade, marcaram para os catalães, enquanto Zizo, aos 51, faturou para os africanos.
Nos descontos, o inglês Anthony Gordon, um dos reforços para 2026/27, proveniente do Newcastle, poderia ter ampliado, mas desperdiçou uma grande penalidade.
Perante 54.224 espetadores, Gordon, Adeyemi (ex-Borussia Dortmund) e Bisiwu (ex-Club Brugge) cumpriram os primeiros minutos no Nou Camp, ao contrário de Rodri (ex-Manchester City), que só assinou na terça-feira.
O defesa direito internacional português João Cancelo, que também só chegou à Catalunha nos últimos dias, também não foi utilizado pelo alemão Hansi Flick.
Nos descontos, o inglês Anthony Gordon, um dos reforços para 2026/27, proveniente do Newcastle, poderia ter ampliado, mas desperdiçou uma grande penalidade.
Perante 54.224 espetadores, Gordon, Adeyemi (ex-Borussia Dortmund) e Bisiwu (ex-Club Brugge) cumpriram os primeiros minutos no Nou Camp, ao contrário de Rodri (ex-Manchester City), que só assinou na terça-feira.
O defesa direito internacional português João Cancelo, que também só chegou à Catalunha nos últimos dias, também não foi utilizado pelo alemão Hansi Flick.