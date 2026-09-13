FC Barcelona continua imparável e soma quinta vitória na Liga espanhola

O jovem Xavi Espart, de 19 anos, e que viria a ser substituído por João Cancelo aos 80, estreou-se a marcar pelos ‘blaugrana’ aos cinco minutos, com Lamine Yamal a ‘bisar’, aos 19 e 48, o segundo de penálti, ‘matando’ praticamente o encontro.



Contudo, dentro do último quarto de hora, o Levante ainda assustou, com os golos de Iván Romero (79) e Roger Brugué (88), mas, já nos descontos, o alemão Karim Adeyemi (90+3) garantiu o triunfo dos catalães.



O FC Barcelona, que vai visitar o Sporting na Liga dos Campeões, em 20 de janeiro de 2027, lidera com 15 pontos, mais três do que o Real Madrid, de José Mourinho, enquanto o Levante, que não perdia desde a ronda inaugural, a estar no 13.º lugar, com cinco.



Os 'blaugrana' têm seis vitórias em outros tantos jogos - cinco no campeonato e uma na Liga dos Campeões -, com 26 golos marcados e cinco sofridos.



O Celta de Vigo e o Málaga continuam sem vencer e hoje empataram 1-1 na Galiza, com Ferran Jutglá a adiantar a equipa da casa, aos 41 minutos, e Adrian Nino a empatar, aos 83.



Com mais um jogo disputado, o Celta é 15.º classificado, com quatro pontos, enquanto o Málaga está dois postos abaixo, com menos um ponto.



