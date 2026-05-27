Futebol Internacional
FC Barcelona contrata internacional inglês Anthony Gordon ao Newcastle
O FC Barcelona chegou a acordo com o Newcastle para a contratação do futebolista inglês Anthony Gordon, num negócio avaliado em cerca de 80 milhões de euros, confirmou fonte do clube espanhol à agência noticiosa francesa AFP.
O extremo inglês, de 25 anos, é a primeira contratação dos catalães para a época 2026/27, com o bicampeão espanhol a procurar compensar a saída do avançado polaco Robert Lewandowski, de 37 anos.
Os catalães contrataram Gordon, que vai representar a seleção inglesa no Mundial2026, para os próximos cinco anos, segundo revelou à AFP a fonte do clube ‘culé’, confirmando as notícias dos meios de comunicação espanhóis.
De acordo com a mesma fonte, o FC Barcelona, que já pode fazer novas contratações sem restrições financeiras, depois das limitações dos últimos anos, ofereceu ao Newcastle 70 milhões de euros (ME) mais 10 ME em bónus pelo passe de Gordon.
O anúncio oficial do contrato de cinco anos do internacional inglês (dois golos em 17 jogos), que se prepara para disputar o seu primeiro Mundial, deverá acontecer até ao final da semana, adiantou a referida fonte.
Natural de Liverpool e formado no rival Everton, o avançado inglês, considerado um dos melhores jogadores da Premier League, chegou ao Newcastle em 2023 por cerca de 50 ME, tendo sido um dos destaques dos ‘magpies’ na recente campanha na Liga dos Campeões.
Os catalães contrataram Gordon, que vai representar a seleção inglesa no Mundial2026, para os próximos cinco anos, segundo revelou à AFP a fonte do clube ‘culé’, confirmando as notícias dos meios de comunicação espanhóis.
De acordo com a mesma fonte, o FC Barcelona, que já pode fazer novas contratações sem restrições financeiras, depois das limitações dos últimos anos, ofereceu ao Newcastle 70 milhões de euros (ME) mais 10 ME em bónus pelo passe de Gordon.
O anúncio oficial do contrato de cinco anos do internacional inglês (dois golos em 17 jogos), que se prepara para disputar o seu primeiro Mundial, deverá acontecer até ao final da semana, adiantou a referida fonte.
Natural de Liverpool e formado no rival Everton, o avançado inglês, considerado um dos melhores jogadores da Premier League, chegou ao Newcastle em 2023 por cerca de 50 ME, tendo sido um dos destaques dos ‘magpies’ na recente campanha na Liga dos Campeões.