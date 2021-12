FC Barcelona defronta Real Madrid nos "quartos" da "Champions" feminina





Quanto aos outros encontros, o Bayern Munique defronta o Paris Saint-Germain, o Arsenal mede forças com o Wolfsburgo e a Juventus, que será anfitriã da final, enfrenta o Lyon.



O Lyon e o Bayern Munique qualificaram-se como primeiro e segundo, respetivamente, do Grupo D, no qual participou o estreante Benfica, que ficou no terceiro lugar, com quatro pontos, à frente das suecas do BK Häcken.



Depois do sorteio dos quartos de final, realizou-se o das meias-finais, com o vencedor do duelo espanhol a encontrar Arsenal ou Wolfsburgo e um possível duelo francês entre Lyon e PSG, se ultrapassarem "Juve" e Bayern, respetivamente.



A final da edição 2021/22 da "Champions" feminina está marcada para 22 de maio de 2022, na cidade italiana de Turim.



Quartos de final (primeira mão em 22 e 23 de março e segunda em 30 e 31 de março)



Bayern Munique, Ale - Paris Saint-Germain, Fra



Juventus, Ita - Lyon, Fra



Arsenal, Ing - Wolfsburgo, Ale



Real Madrid, Esp - FC Barcelona, Esp



Meias-finais (primeira mão em 23 e 24 de abril e segunda em 30 de abril e 01 de maio)



1. Real Madrid, Esp/FC Barcelona, Esp - Arsenal, Ing/Wolfsburgo, Ale



2. Juventus, Ita/Lyon, Fra - Bayern Munique, Ale/Paris Saint-Germain, Fra



Final (22 de maio, em Turim, Itália)



