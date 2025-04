FC Barcelona e Arsenal vão disputar final da `Champions` feminina em Alvalade

Após o triunfo por 4-1 na primeira mão na Catalunha, o FC Barcelona, sem Kika Nazareth, que continua a recuperar de lesão, foi a Londres bater o Chelsea pelo mesmo resultado, confirmando a quinta final seguida da competição, sexta no total.



Já o Arsenal foi a Lyon eliminar o recordista da prova (oito títulos) também com uma vitória por 4-1, recuperando da desvantagem de 2-1 que trazia do primeiro jogo na capital inglesa.



O Arsenal assim está na final da ‘Champions’ feminina pela segunda vez desde 2007, ano em que conquistou o seu único título europeu.



A final de Alvalade está agendada para 24 de maio.



Em Espanha, Aitana Bonmatí (25 minutos), Ewa Pajor (40), Claudia Pina (42) e Salma Paralluelo (90) fizeram os golos do FC Barcelona, com Wieke Kaptein a reduzir para o Chelsea (90+1).



Já em França, a história acabou por ser semelhante, com Endler (cinco minutos na própria baliza), Caldentey (45+1), Russo (46) e Foord (63) a construírem uma vantagem de 4-0 para o Arsenal, com Dumornay (81) a reduzir para o Lyon.