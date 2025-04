FC Barcelona e Trabzonspor na final da Youth League

Em Nyon, na Suíça, o FC Barcelona venceu o AZ Alkmaar (1-0), com um penálti de Juan Hernández (sete minutos), rumando pela terceira vez à final, na qual terá a oportunidade de se isolar como recordista de troféus da prova, após os triunfos em 2013/14 e 2017/18.



Os catalães vão enfrentar o Trabzonspor, que beneficiou dos golos de Yigit Kemal Turan (73 minutos) e Boran Baskan (89) para derrotar o Salzburgo (2-1), tendo os austríacos desperdiçado um penálti pelo croata Oliver Lukić (39) e reagido por Jannik Schuster (85).



O Trabzonspor tornou-se o 13.º finalista da Youth League, prova continental de clubes de sub-19 organizada pela UEFA, cujo palmarés integra o Benfica, campeão em 2021/22 e segundo colocado em 2013/14, 2016/17 e 2019/20, e o FC Porto, vencedor em 2018/19.



FC Barcelona e Trabzonspor sucederão aos gregos do Olympiacos na segunda-feira, no Centro Desportivo de Colovray, em Nyon, onde decorreram nove das 10 finais anteriores do torneio, que tem os catalães e os ingleses do Chelsea como os clubes mais titulados.