FC Barcelona em apuros na Taça do Rei após perder 4-0 com Atlético de Madrid

Embora jogue em casa o jogo de segunda mão, será difícil ao ‘Barça’, recordista de troféus na competição, com 32, conseguir a remontada no jogo agendado para 03 de março.



No Estádio Metropolitano, na reedição das ‘meias’ da passada edição, os ‘rojiblancos’ chegaram ao intervalo a ganhar por 4-0, uma ‘contagem’ aberta por um mau atraso do defesa ‘culé’ Eric García, aos seis minutos.



Oito minutos depois do autogolo, no qual o guarda-redes Joan García também não ficou isento de culpas, o ‘mágico’ Griezmann, assistido por Molina, fez o segundo.



Apesar de ter acabado o primeiro tempo com apenas 30% de posse de bola, o Atlético de Madrid foi sempre a equipa mais perigosa a atacar, chegando ao terceiro golo através de Lookman, que foi assistido por Julián Alvarez, aos 33 minutos.



Os dois inverteram os papéis nos descontos (45+2), com o argentino a marcar com um grande remate, após assistência do avançado nigeriano.



As dificuldades do detentor do troféu e líder isolado do campeonato espanhol continuaram na segunda parte, embora os ‘blaugrana’ ainda tenham festejado um golo de Pau Cubarsi, aos 52 minutos, que foi anulado por fora de jogo, após consulta do videoárbitro.



A noite terrível de Eric García terminou já depois de João Cancelo ter entrado (77 minutos), com o defesa a ser expulso com vermelho direto, aos 85 minutos, na sequência de uma entrada dura sobre Baena, que seguia isolado para a baliza.



A segunda mão das meias-finais entre o ‘Atleti’, 10 vezes vencedor da Taça do Rei, e o FC Barcelona terá lugar em 03 de março, no Camp Nou.



A final da 124.ª edição da Taça do Rei está prevista para abril, no Estádio La Cartuja, em Sevilha.