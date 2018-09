FC Barcelona empata com Athletic Bilbau e soma terceiro jogo seguido sem vencer

Lusa Comentários 29 Set, 2018, 17:48 | Futebol Internacional

O treinador Ernesto Valverde apresentou uma equipa em modo de poupança, para o jogo de quarta-feira com o Tottenham, em Inglaterra, para a segunda jornada da Liga dos Campeões, mas teve que recorrer ao banco, e ao argentino Lionel Messi, para evitar a derrota.



O Athletic Bilbau chegou à vantagem por Óscar de Marcos, aos 41 minutos, e o golo do empate do FC Barcelona, com o português Nélson Semedo no onze, só chegou por Munir, aos 84, após assistência de Messi, que entrou aos 55 minutos para o lugar do chileno Arturo Vidal.



Depois do empate em casa com o Girona (2-2) e da derrota na deslocação ao recinto do Leganés (2-1), o FC Barcelona somou frente ao Athletic Bilbau (1-1) o seu terceiro jogo consecutivo sem vencer.



Irmanado na liderança da liga espanhola com o Real Madrid, o FC Barcelona pode ainda hoje ver o seu rival isolar-se no comando, uma vez que a equipa orientada por Julen Lopetegui recebe o Atlético de Madrid no dérbi da capital espanhola.



O Valência, dos portugueses Ruben Vezo (titular) e Gonçalo Guedes (entrou aos 60 minutos) venceu por 1-0 em casa da Real Sociedad, do também luso Kevin Rodrigues, com um golo de Kevin Gameiro.



A sétima jornada prossegue ainda hoje com os jogos Eibar-Sevilha e Real Madrid-Atlético de Madrid.