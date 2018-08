FC Barcelona empresta André Gomes ao Everton, de Marco Silva, por uma temporada

Lusa Comentários 09 Ago, 2018, 17:26 | Futebol Internacional

“O clube inglês vai pagar ao FC Barcelona 2,25 milhões de euros pelo empréstimo de uma época, e também pagará os salários do jogador”, explicam os ‘culés’ em comunicado.



André Gomes, de 25 anos, chega ao futebol inglês depois de quatro anos em Espanha, dois no Valência e outros dois no ‘Barça’, clube que representou em 78 ocasiões (três golos).



Por seu lado, Mina, de 23 anos, custou aos ‘toffees’ 30 milhões e 250 mil euros, “mais 1,5 milhões de euros em variáveis”, sendo que os campeões espanhóis têm o direito de recompra do jogador.



Os dois jogadores deixam os catalães no último dia do mercado de transferências em Inglaterra para reforçarem o plantel às ordens de Marco Silva, que passou ainda a contar com o internacional brasileiro Bernard, contratado hoje ao Shakhtar Donetsk, clube orientado pelo também luso Paulo Fonseca, sem que os detalhes desse negócio tenham sido revelados.