FC Barcelona estreia-se com goleada e assistência de João Cancelo

Perante o vice-campeão dos Países Baixos, os catalães, vencedores da ‘Champions’ em 1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15, mantiveram um arranque de temporada demolidor, assinando a terceira vitória seguida com cinco golos marcados em todas as provas, a quarta em cinco jogos oficiais esta temporada.



O brasileiro Raphinha, ex-Vitória de Guimarães e ex-Sporting e agora capitão do FC Barcelona, marcou aos três e 57 minutos, com o alemão Karim Adeyemi a ‘faturar’ pelo meio, aos 22, num lance com assistência de João Cancelo, que esteve a tempo inteiro nos bicampeões espanhóis.



Aos 77 minutos, Yamal fez o seu primeiro golo de livre direto na ‘Champions’ e, aos 85, o extremo campeão europeu e do mundo pela Espanha assistiu o avançado brasileiro Gabriel Jesus, que festejou pela primeira vez com a camisola do FC Barcelona.



Do lado do Feyenoord, Sem Steijn, aos 82 minutos, reduziu para os neerlandeses, aproveitando um centro perfeito de Gonçalo Borges, que foi suplente utilizado nos forasteiros.



À mesma hora, o Estugarda estragou a estreia absoluta do Viking, batendo em casa o campeão norueguês, por 3-1, com um ‘hat-trick’ de Demirovic, apenas o seu segundo e o mais rápido da carreira.



No dia em que o Estugarda festejou 133 anos de existência e com Tiago Tomás a assistir na bancada devido a lesão, o avançado bósnio marcou aos 20, 26 e 32 minutos, enquanto o Viking ainda reduziu por Zlatko Tripic, aos 22.



