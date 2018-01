FC Barcelona faz despedida institucional a Mascherano, a caminho da China

Lusa 23 Jan, 2018, 16:27 / atualizado em 23 Jan, 2018, 16:28 | Futebol Internacional

"Javier Mascherano deixa o FC Barcelona após oito épocas. O jogador argentino terá uma despedida institucional por parte do clube na quarta-feira", assinala o clube na sua página, numa cerimónia com o presidente e plantel.



Os catalães lembram que o médio argentino chegou ao FC Barcelona em 30 de agosto de 2010 e "durante sete épocas e meia 'El Jefecito' (o chefezinho) somou 18 títulos", num dos períodos mais gloriosos da história do 'Barça'.



O clube assinala também que o internacional argentino disputou 334 jogos, às ordens de treinadores como Pep Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino, Luis Enrique e Ernesto Valverde, o atual técnico da equipa catalã.



"Cinco treinadores viram em Mascherano um misto de paixão e tática desde a sua estreia pelo 'Barça' em 11 de setembro de 2010, num jogo com o Hércules em Camp Nou", refere o clube, lembrando ainda a polivalência do argentino, muitas vezes central.



O FC Barcelona refere ainda que Mascherano é o quarto jogador estrangeiro com mais jogos pela equipa de futebol, apenas atrás do seu compatriota Lionel Messi, do holandês Philip Cocu e do brasileiro Dani Alves.



Mascherano, formado no River Plate e que ainda representou o Corinthians, entrou no futebol europeu via West Ham, em 2006, e começou por ser emprestado ao Liverpool, até que os 'reds' adquiriram em definitivo o seu passe, até sair para o 'Barça'.