FC Barcelona goleia com "hat-trick" de Fermín, Kairat e Pafos empatam

Três semanas depois de ter perdido com reviravolta na receção aos franceses do Paris Saint-Germain (2-1), detentores do troféu, o campeão espanhol bateu em casa os gregos com golos de Fermín Lopez (sete, 39 e 76 minutos) - que nunca tinha feito um ‘hat-trick’ na carreira -, de Lamine Yamal (68), de penálti, e do inglês Marcus Rashford (74 e 79).



Pelo meio, o Olympiacos ainda chegou ao 2-1 através do marroquino Ayoub El Kaabi (54 minutos), de grande penalidade, mas ficou em inferioridade numérica instantes depois, devido à expulsão do argentino Santiago Hezze (57), quebrando já na última meia hora.



A equipa do Pireu jogou de início com os portugueses Costinha, Gelson Martins, Daniel Podence e Chiquinho, que foi rendido pelo compatriota Diogo Nascimento ao minuto 31, por lesão, enquanto Rúben Vezo, não inscrito na Liga dos Campeões, esteve ausente.



O FC Barcelona subiu, para já, ao terceiro lugar, com os mesmos seis pontos de Bayern Munique, Real Madrid, PSG, Inter Milão, Arsenal e Qarabag, que juntaram duas vitórias em outros tantos encontros nas jornadas anteriores e ainda não competiram nesta ronda.



Numa fase em que os oito primeiros acedem aos oitavos de final, com as equipas entre a nona e a 24.ª posições a rumarem ao play-off, o Olympiacos é 32.º classificado e tem um ponto, a exemplo do Kairat, 33.º, e do Pafos, 26.º, que se ficaram pelo ‘nulo’ (0-0), tendo falhado um inédito triunfo nas respetivas estreias na fase regular da Liga dos Campeões.



Se Luís Mata e Jorginho foram totalistas na formação cazaque, Domingos Quina e Pepê Rodrigues integraram as escolhas iniciais dos cipriotas, que viram o luso-cabo-verdiano João Correia ser expulso logo aos quatro minutos, num embate em que Alexandre Brito, não inscrito, ficou de fora.



A terceira de oito jornadas da fase de liga da principal prova europeia de clubes prossegue hoje com mais sete encontros, entre os quais a visita do Benfica, vencedor em 1960/61 e 1961/62, aos ingleses do Newcastle, e finaliza com outros nove na quarta-feira, quando o bicampeão português Sporting receber os franceses do Marselha, triunfantes em 1992/93.



