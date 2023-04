FC Barcelona na final da "Champions" feminina pela terceira vez consecutiva

Depois do triunfo em Londres por 1-0, selado com um golo madrugador de Caroline Hansen, as catalãs não desperdiçaram a vantagem em Nou Camp, onde, perante 72.262 espetadores, se adiantaram aos 63 minutos, com novo tento da norueguesa, depois de um contra-ataque superiormente conduzido por Aitana Bonmatí.



Apenas quatro minutos volvidos, o Chelsea, que até ai quase não tinha existido ofensivamente, logrou, porém, chegar ao empate, também num contra-ataque, concluído por outra norueguesa, no caso Guro Reiten, na recarga a uma defesa de Sandra Paños, em resposta a um remate da australiana Samantha Kerr.



Na parte final, as inglesas, agora mais confiantes, ainda tentaram chegar ao segundo golo, e forçar o prolongamento, mas a defesa do 'Barça' mostrou-se à altura.



Na equipa catalã, destaque ainda para o regresso às convocadas de Alexia Putellas, Bola de Ouro e jogador do ano da FIFA em 2021 e 2022, que se estreou no banco em 2022/23, mas acabou por não ser utilizada.



Putellas sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 05 de julho de 2022, num treino da seleção espanhola para o Euro2022, e o seu último jogo data de 29 de maio de 2022, dia em que marcou o sexto golo do 'Barça' na final da Taça da Rainha de 2021/22 com o Huelva (6-1).



As catalãs, que ficam agora à espera do desfecho da segunda meia-final -- o Arsenal recebe na segunda-feira o Wolfsburgo, após o 2-2 na Alemanha -, procuram o segundo título na prova, depois do sucesso de 2020/21 (4-0 ao mesmo Chelsea, na final).



Depois dessa vitória, o FC Barcelona não logrou, no entanto, defender o título com sucesso na época passada, ao perder por 3-1 com as francesas do Lyon, na final, repetindo o insucesso de 2018/19, então num desaire por 4-1.



Na final, o 'onze' de Jonatan Giráldez vai defrontar um ex-vencedor da competição, seja o Wolfsburgo, campeão em 2012/13 e 2013/14 e 'vice' em 2015/16, 2017/18 e 2019/20, ou o Arsenal, que se sagrou campeão europeu em 2006/07.



A final da 'Champions' feminina de 2022/23 está marcada para 03 de junho, um sábado, pelas 15:00 (em Lisboa), no PSV Stadium, em Eindhoven, nos Países Baixos.