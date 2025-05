FC Barcelona oficializa renovação de contrato de Raphinha

Depois de anunciar que Hansi Flick vai ficar no comando técnico até 2027, o Barcelona revelou que Raphinha vai manter-se no plantel principal até 2028. O internacional brasileiro esteve perto de ser dispensado mas o treinador alemão deu uma segunda oportunidade ao jogador que aproveitou da melhor maneira.





Raphinha tem sido, ao lado de Lamine Yamal, uma das principais figuras do Barcelona e do futebol europeu. O jogador brasileiro, que já passou pelo Sporting e Vitória de Guimarães, marcou 34 golos e fez 23 assistências, tendo participação direta em 57 golos dos catalães nesta temporada.





Com o objetivo de ser competitivo em todas as frentes em que participou, tal como foi explicado por Deco numa entrevista à ESPN, o Barcelona conseguiu conquistar todos os títulos em Espanha: a Supertaça, a Copa do Rey e a La Liga. Na Liga dos Campeões, a equipa espanhola acabou por ser surpreendida nas meias-finais pelo Inter de Milão.





Raphinha vai iniciar a quarta temporada consecutiva no FC Barcelona, onde chegou depois de uma transferência a partir do Leeds United. Para além da passagem em Portugal no Sporting e Vitória, o jogador de 28 anos ainda teve uma passagem de duas épocas pelos franceses do Rennes.





O avançado brasileiro é internacional pelo Brasil: tem 33 internacionalizações e onze golos marcados, tendo participado no Mundial 2022, no Catar, e na Copa América 2024.