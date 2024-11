FC Barcelona perde com Real Sociedad e permite aproximação do Real Madrid

Após quatro vitórias consecutivas, os 'blaugrana' voltaram a ser derrotados no campeonato espanhol, com os bascos a marcarem o único golo da partida por Sheraldo Becker, aos 33 minutos, já depois de Robert Lewandowski ter visto um golo ser-lhe anulado pelo videoárbitro por um fora de jogo milimétrico.



Este empate deixa o FC Barcelona com os mesmos 33 pontos, mais seis do que o Real Madrid, que no sábado tinha goleado o Osasuna (4-0) e tem menos um jogo, enquanto a Real Sociedad subiu ao oitavo lugar, com 18.



Um golo solitário de Julián Alvarez permitiu ao Atlético de Madrid vencer em casa do Maiorca, e manter provisoriamente o terceiro lugar, com 26 pontos, a um do Real Madrid e mais dois do que o Villarreal, que têm menos um jogo.



Os insulares, que tiveram Samu Costa a titular e Chiquinho a entrar na segunda parte, somaram a segunda derrota consecutiva, seguem no oitavo posto, com 18 pontos, e até poderiam ter ultrapassado o Athletic Bilbau (sexto) e o Betis (sétimo), ambos com 20 e que empataram com Valladolid (19.º) e Celta de Vigo (10.º), respetivamente.



Em Valladolid, perante o penúltimo classificado, que teve o guarda-redes André Ferreira no banco, o conjunto basco apenas chegou ao empate nos descontos da segunda parte, aos 90+4 minutos, por Gorka Guruzeta, depois de Raul Moro (79) ter dado vantagem aos visitados.



Em Sevilha, o Bétis, com Rui Silva na baliza, também empatou para lá dos 90 minutos, com Marc Bartra (90+5) a fazer o 2-2, depois de Javier Rodriguez (13) e Anastasios Douvikas (82) terem dado por duas vezes vantagem ao Celta, com Vítor Roque (40) a marcar o outro golo dos andaluzes.



Em igualdade com o Maiorca está o Girona, que subiu ao nono posto, depois de vencer por 1-0 no terreno do Getafe (17.º), que teve Domingos Duarte a titular, graças a um golo de Yangel Herrera (42).