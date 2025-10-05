FC Barcelona perde por 4-1 em Sevilha e `entrega` liderança ao Real Madrid

O polaco, um dos grandes responsáveis pela conquista do título pela equipa catalã na época passada, atirou ao lado da baliza defendida pelo grego Odysseas Vlachodimos, antigo guarda-redes do Benfica, enjeitando a possibilidade de estabelecer o empate 2-2, aos 78 minutos.



O Sevilha, que ainda não tinha vencido em casa para o campeonato, respirou de alívio e aproveitou a sofreguidão atacante do campeão espanhol nos minutos finais para marcar dois golos em rápidos contra-ataques, por José Ángel Carmona, aos 90, e o nigeriano Akor Adams, aos 90+6.



Os anfitriões já tinham beneficiado da primeira parte apática dos visitantes para se adiantarem, através do chileno Alexis Sánchez, aos 13 minutos, de grande penalidade, e de Isaac Romero, aos 36, antes de o ‘Barça’ ganhar alento com o tento do inglês Marcus Rashford em cima do intervalo, aos 45+7.



A formação 'blaugrana' caiu para o segundo lugar da Liga espanhola, a dois pontos do rival Real Madrid, que no sábado se impôs por 3-1 na receção ao Villarreal, terceiro classificado, a três pontos de distância do conjunto treinado pelo alemão Hansi Flick.



Os catalães, que sofreram a primeira derrota no campeonato – já sem qualquer equipa invicta -, não perdiam fora de casa para esta competição há quase um ano, desde 10 de novembro de 2024, quando foram derrotados por 1-0 no terreno da Real Sociedad.



Também hoje, o internacional português André Silva marcou um golo insuficiente na derrota do Elche no estádio do Alavés, por 3-1. O avançado entrou em campo aos 69 minutos e marcou aos 90+3, numa altura em que os visitantes atuavam com menos um jogador, devido à expulsão do austríaco David Affengruber, aos 79.



O Alavés chegou ao 2-0 já na segunda parte, com golos de Carlos Vicente, aos 76 minutos, de grande penalidade, e Toni Martínez, aos 81, fechando a contagem já depois de André Silva ter reduzido, por intermédio do argentino Lucas Boie, aos 90+5.



Se tivesse vencido em Vitória, o Elche igualaria o Villarreal no terceiro lugar, aproveitando a derrota do 'submarino amarelo' em Madrid, mas pode ser ultrapassado na quarta posição ainda hoje por Espanyol ou Betis – que se defrontam – e Atlético de Madrid.

