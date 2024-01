FC Barcelona quer vencer Benfica e terminar invicto grupo da `Champions` feminina

“Estamos já classificadas, mas queremos ganhar tudo. Temos vontade de fazer o pleno de vitórias e mostrar que seguimos fortes na Champions”, disse a defesa internacional espanhola Ona Batlle, de 24 anos, na antevisão ao jogo com as ‘encarnadas’.



As catalãs lideram só com vitórias o Grupo A e já garantiram a vaga nos quartos de final na primeira posição, depois da vitória sobre as alemãs do Eintracht Frankfurt (2-0), mas Batlle deixou claro que pretende validar a nona presença consecutiva nesta fase só com triunfos.



“Vai ser um jogo muito exigente e difícil, e vamos enfrentá-lo com muito profissionalismo, porque esta competição é muito especial”, referiu a jogadora, que esta época regressou ao FC Barcelona, após três épocas nos ingleses do Manchester United.



O técnico Jonatan Giráldez espera “um bom jogo” frente ao Benfica, que foi uma equipa que “exigiu muito” do FC Barcelona na primeira volta, e assegurou que irá “dar hipóteses a jogadoras com menos minutos”, mas “mantendo a qualidade da equipa”.



“Vou aproveitar ao máximo o plantel e as jogadoras disponíveis, mantendo uma equipa competitiva e equilibrada”, disse Jonatan Giráldez, acrescentando que irá recorrer a um misto de jogadoras habituais titulares com outras que têm menos minutos.



Na primeira volta do grupo, o FC Barcelona venceu, na Catalunha, confortavelmente por 5-0 o Benfica, formação já apurada para os ‘quartos’ na segunda posição, e apesar de a equipa de Giráldez ter sofrido algumas baixas desde então tem conseguido continuar a manter a sua dinâmica vencedora.



As ‘blaugrana’ não poderão contar com Jana Fernández, Mapi León e Fridolina Rolfö, que já integrou os treinos após uma ausência de quatro meses, nem com Alexia Putellas, Sandra Cloths e, mais recentemente, Irene Paredes, com um vírus respiratório.



O Benfica recebe as catalãs com o ânimo em alta, depois de se tornar na primeira equipa feminina portuguesa a qualificar-se para os quartos de final da Liga dos Campeões.



O empate em casa das suecas do Rosengard (2-2), na semana passada, juntamente com a derrota do Eintracht Frankfurt frente ao FC Barcelona, assegurou um apuramento histórico da equipa lisboeta, que também lhe permitiu subir ao 11.º lugar do ranking da UEFA.



O FC Barcelona lidera o Grupo A, com 15 pontos, seguido do Benfica, segundo, com oito. O Eintracht Frankfurt é terceiro, com quatro, enquanto o Rosengard é quarto e último posicionado, com um.