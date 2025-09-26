FC Barcelona. Raphinha de fora nas próximas três semanas

Depois de derrotar por 3-1 o recém-promovido Oviedo, o Barcelona anunciou duas baixas para as próximas partidas.





Raphinha, uma das principais figuras dos Blaugrana, saiu por volta do minuto 65 e o clube anunciou esta sexta-feira que tem uma lesão na coxa direita que o vai levar a uma paragem de pelo menos três semanas, regressando depois da pausa para as seleções. O jogador de 28 anos leva três golos marcados e duas assistências esta temporada.

𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧



Player Raphinha has an injury to the middle third of the femoral biceps in his right thigh. The estimated recovery time is around 3 weeks. pic.twitter.com/wZQn96p9l4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 26, 2025



O guardião Joan García também se lesionou e tem tempo estimado de paragem entre quatro a seis semanas. O guardião, contratado ao Espanyol esta temporada, sofreu uma rotura no menisco interno do joelho esquerdo e será submetido a uma intervenção no próximo sábado. Deverá falhar o El Clásico frente ao Real Madrid.





O FC Barcelona não vai contar com os dois jogadores na próxima jornada da La Liga. Os campeões espanhóis vão receber a Real Sociedad no domingo, por volta das 17h30.





A equipa catalã está neste momento no segundo lugar da Liga Espanhola, com 16 pontos, atrás do líder Real Madrid, que tem seis triunfos em seis jornadas.