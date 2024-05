FC Barcelona recupera segundo lugar na La Liga

O jovem avançado Lamine Yamal, de apenas 16 anos, inaugurou o marcador aos 40 minutos, e Raphinha, que jogou em Portugal, no Vitória de Guimarães e no Sporting, fechou a contagem, aos 90+3, de penálti, num encontro em que João Cancelo foi titular no "Barça", mas João Félix não saiu do banco de suplentes, tal como André Silva nos bascos.Uma semana depois do desaire com o Girona, os "blaugrana" somam agora 76 pontos, recuperando o segundo posto da La Liga, atrás do já consagrado campeão Real Madrid (90) e à frente do "vizinho" catalão (75), quando faltam três jornadas para o final da competição.Por seu turno, a Real Sociedad tem 54 pontos e está na sétima posição, em lugar de qualificação para a Liga Conferência Europa.