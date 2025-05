FC Barcelona reforça liderança em Espanha apesar de susto em Valladolid

Com mais um jogo que Real Madrid, segundo classificado, os catalães passaram a ter à condição sete pontos de vantagem no topo da La Liga e têm tudo para chegar ao título, numa altura em que também disputam o acesso à final da Liga dos Campeões.



Com jogo decisivo o Paris Saint-Germain na terça-feira na capital francesa (3-3 na primeira mão), o técnico Hansi Flick ainda tentou dar descanso às suas principais, mas acabou por ser obrigado a lançar nomes como Yamal, Raphinha, Dani Olmo e De Jong para impedir o ‘escândalo’ perante o último classificado da La Liga e emblema já com destino traçado para o segundo escalão.



De regresso à baliza do FC Barcelona após mais de sete meses de ausência, o alemão ter Stegen pareceu mal batido logo aos seis minutos, quando Sánchez deu vantagem à equipa da casa, mas os catalães acabaram por inverter o resultado na segunda parte.



Aos 54 minutos, Raphinha bateu o guarda-redes português André Ferreira e refez a igualdade, enquanto aos 60 Fermin Lopez consumou a reviravolta.



O Real Madrid entra em campo no domingo, na receção ao Celta Vigo.