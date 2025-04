FC Barcelona renova com pivô português Luís Frade até 2029

"É outro sonho cumprido, sinto-me bem na cidade e no clube. Tenho de agradecer ao clube por confiar em mim desde que cheguei. (...) [Quero] continuar em alta competitidade e com possibilidades de ganhar tudo esta época”, declarou o andebolista, citado em comunicado dos ‘blaugrana’.



Frade, de 26 anos, tinha contrato até 2026 e, tendo chegado a Barcelona em 2020, cumprirá quase uma década no clube, por quem marcou já 55 golos na edição desta época da Liga dos Campeões.



O ex-Sporting conquistou, pelos ‘culés’, cinco campeonatos, incluindo o vigente e três ‘Champions’ de andebol, para além de outros troféus internos, num período em que se estabeleceu como peça importante para o treinador Carlos Ortega, além da afirmação na seleção portuguesa.



Em 2020, transferiu-se para o ‘Barça’ depois de uma época no Sporting em que foi eleito o melhor jovem andebolista do mundo, e desde então marcou 352 golos em 115 jogos da Liga espanhola, a que se somam 207 na ‘Champions’.



Com a seleção lusa, foi sexto no Europeu desse ano, melhor resultado de sempre, e quarto no Mundial já em 2025, também máximo histórico, somando-se ainda o nono lugar nos Jogos Olímpicos.



Natural de Rio Tinto, o antigo jogador também do Águas Santas, clube em que se formou, soma 85 internacionalizações, tendo atravessado o melhor período da história do andebol nacional, com presenças em Mundiais, Europeus e nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.