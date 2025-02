FC Barcelona sofre em Las Palmas, mas continua líder, provisoriamente isolado

O triunfo do Atlético de Madrid, por 3-0, em Valência durante esta tarde colocou-o na liderança provisória, pressionando os catalães, que não fizeram um bom jogo ante um rival que nos últimos 21 pontos possíveis conseguiu somente um.



Num desafio com poucas oportunidades, brilhou o suplente Dani Olmo que, aos 62 minutos, iniciou um lance, combinou com Lamine Yamal e, já na área, tirou um adversário da frente com o pé direito, rematando posteriormente com o esquerdo.



Já aos 90+6, e depois de sofrer um ou outro susto, uma recuperação ofensiva permitiu a Raphinha assistir Ferran Torres que ‘fuzilou’ as redes, acabando com as dúvidas quanto ao resultado.



O Barcelona, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, acumula 54 pontos, mais um do que o Atlético Madrid, com 53, enquanto o Real Madrid, que no domingo recebe o Girona, completa o pódio, com 51.



Com a segunda pior defesa da competição, com 43 tentos consentidos, o Las Palmas, com que contou com Dario Essugo a titular e não pôde contar com o lesionado Fábio Silva, é 17.º, com os mesmos 23 pontos do Valência, em posição de descida, após derrota caseira 3-0 ante o Atlético de Madrid.



O êxito dos ‘colchoneros’ foi consumado com ‘bis’ do avançado argentino Julian Alvarez, aos 12 e 30 minutos, respetivamente em recarga oportuna e depois em cabeceamento após cruzamento da esquerda, consagrando uma primeira parte de claro domínio, além de novo golo do seu compatriota Angel Correa, aos 86, a finalizar um contra-ataque com forte remate.



Na luta pelos lugares europeus, o Villarreal solidificou a quinta posição, com direito a Liga Europa, com triunfo em casa do sexto classificado, o Rayo Vallecano, que ficou a nove pontos, 44 contra 35.



Uma conduta antidesportiva do avançado Jorge de Frutos, aos 42 minutos, valeu-lhe o cartão vermelho direto e deixou os anfitriões em inferioridade numérica, aproveitando os visitantes para fazer o único golo aos 66 minutos, por Ayoze Perez, em cabeceamento na sequência de um canto.



Em embate entre aflitos, o Espanyol conseguiu um importante êxito no reduto doo Alavés, consumado com golo tardio, aos 86 minutos, do defesa Fernando Calero, com um cabeceamento a dar a melhor sequência a um livre.



Os anfitriões complicaram mais a sua situação e são penúltimos, com 22 pontos, enquanto os catalães são 15.º, com 27.