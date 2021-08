FC Barcelona tem dívida de 1,35 mil milhões de euros

Laporta responsabilizou a anterior direção, de Josep Bartomeu, por aquilo que dizer ser uma situação “dramática” do clube, que levou à saída de Lionel Messi, e acusou o anterior presidente de inúmeras “mentiras”, pelas quais deveria ser responsabilizado.Em conferência de imprensa, após auditoria às contas, Joan Laporta adiantou que o clube tem um saldo líquido negativo de 451 milhões de euros, o que o deixa em condições muito difíceis para negociar com jogadores.”, especificou.O clube perdeu Messi para o Paris Saint-Germain, por ser incapaz, face à elevada massa salarial do plantel, de dar ao jogador um contrato que se enquadrasse no rigoroso "fair play" financeiro da liga espanhola de futebol.O atual presidente, eleito em março, com 54,2% dos votos, numas eleições em que concorriam com Víctor Font e Toni Freix, com 29,9% e 8,58%, respetivamente, sucedeu ao muito contestado Josep Bartomeu.





Críticas em todas as direções







Com a saída de Messi, as críticas viraram-se para Laporta, com o dirigente a ser acusado de não ter feito o suficiente para segurar o jogador, várias vezes eleito o melhor do mundo e que representou o clube durante 21 épocas.No domingo, no triunfo do "Barça" no arranque da Liga, diante da Real Sociedad (4-2), foram apresentadas em Camp Nou tarjas a criticarem Laporta, dizendo que enganou Messi, que o "Barça" não é o seu negócio ou que é um “lacaio” do presidente do Real Madrid.Alguns adeptos também criticam Bartomeu, que recentemente publicou uma carta, rejeitando qualquer irregularidade durante a sua presidência, durante a qual se debateu com problemas financeiros e em choque com Messi.Já no domingo, o central Gerard Piqué revelou ter aceite uma redução salarial, para que o clube pudesse registar os novos jogadores.”, adiantou Laporta.