FC Barcelona vence Alavés com "bis" de Lewandowski

O avançado Samuel Omorodion inaugurou o marcador logo na primeira jogada do desafio, aos 17 segundos, obrigando os catalães, com os internacionais portugueses João Cancelo e João Félix no onze titular, a correr atrás do resultado.



E os golos do 'barça' só chegaram na segunda parte, o primeiro aos 53 e o segundo aos 78, apontado da marca de grande penalidade pelo número nove Lewandowski, e o FC Barcelona garantiu a vitória que o deixa no terceiro posto com 30 pontos, menos dois do que o Real Madrid e menos quatro do que o líder Girona, que também venceram as suas partidas nesta ronda.



O Girona ganhou fora ao Rayo Vallecano, por 2-1, e o Real Madrid goleou em casa o Valência, por 5-1, com ambos os jogos disputados no sábado.



A partida entre o Maiorca e o Cádiz, que estava marcada para hoje, foi adiada para 29 de novembro, devido ao conflito na Faixa de Gaza. Tudo porque o avançado Vedat Muriqi, do Kosovo, vai disputar hoje o jogo da fase de qualificação para o Euro2024, e o Maiorca ficou privado da grande estrela da equipa.