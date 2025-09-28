FC Barcelona vence e é novo líder da Liga espanhola de futebol
O FC Barcelona bateu hoje a Real Sociedad, por 2-1, na sétima jornada da Liga espanhola de futebol, que passou a liderar, ultrapassando o rival Real Madrid.
A pesada derrota do Real Madrid em casa do Atlético no dérbi da capital, por 5-2, no sábado, deixou a liderança ao alcance do 'Barça', com os catalães a não desperdiçarem a ocasião.
Com o triunfo no estádio olímpico Lluís Companys, o FC Barcelona atinge os 19 pontos, mais um do que o Real Madrid. A Real Sociedad permanece na 17.ª posição, com cinco.
O campeão espanhol foi surpreendido na primeira parte, na única ocasião criada pela Real Sociedad, com o antigo 'merengue' Alvaro Odriozola a chegar ao golo aos 31 minutos.
Ainda antes do intervalo, aos 44, Jules Koundé cabeceou para o empate, dando o mote para uma segunda parte de intenso domínio catalão.
O golo da vitória chegou, aos 59 minutos, por intermédio do veterano polaco Robert Lewandowski, soberbamente assistido pelo jovem prodígio Lamine Yamal, que tinha entrado no jogo há menos de um minuto.
Yamal não jogava há quatro jornadas, tendo estado a recuperar de uma pubalgia.
O internacional português Gonçalo Guedes foi titular na Real Sociedad, sendo substituído aos 57 minutos.
