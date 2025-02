FC Barcelona vence e está próximo dos rivais de Madrid

Depois do empate de sábado no dérbi de Madrid, 1-1, o "Barça" esteve à altura da sua ambição, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, conseguindo uma vitória ampla, no fecho do programa do dia da 23.ª jornada.



O campeonato está relançado, com o Real Madrid nos 50 pontos, o Atlético de Madrid nos 49 e o FC Barcelona nos 48.



O polaco Robert Lewandowski abriu a contagem, para os catalães, aos sete minutos, e Vargas empatou, aos oito.



Na segunda parte, a resistência do Sevilha acabou e os visitantes juntaram mais três golos, através de Fermin López (46), Raphinha (55) e Eric García (89).