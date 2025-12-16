Futebol Internacional
FC Barcelona vence em casa do Guadalajara e avança na Taça do Rei
O FC Barcelona venceu esta terça-feira por 2-0 em casa do Guadalajara, do terceiro escalão, em jogo dos 16 avos de final da Taça do Rei de futebol, mas só desbloqueou a partida no último quarto de hora.
Depois de um jogo ‘apagado’ de algumas das principais figuras dos ‘culés’, entre elas Lamine Yamal, foi um cruzamento certeiro de Frenkie de Jong que ‘safou’ os catalães, detentores do troféu e recordistas de conquistas (32).
O médio encontrou a cabeça do defesa Andreas Christensen, aos 77 minutos, e o inglês Marcus Rashford, aos 90, fechou a contagem do encontro que começou com meia hora de atraso, devido a problemas com uma das bancadas amovíveis do estádio do emblema do terceiro escalão.
Em casa do Eldense, a Real Sociedad sofreu para vencer por 2-1, e o último golo, de Marin, só chegou aos 90+6, a passe do internacional português Gonçalo Guedes.
O Deportivo da Corunha, a militar no segundo escalão, afastou em casa o primodivisionário Maiorca, com um golo solitário de Carillo, aos 85, eliminando os insulares, em que o internacional luso Samu Costa foi titular.
À mesma hora, o Elche foi a casa do ‘secundário’ Eibar vencer por 1-0, tendo Martim Neto entrado na segunda parte na equipa de La Liga, enquanto o Valência, sem Thierry Correia e André Almeida, suplentes não utilizados, venceu em casa do Sporting Gijón (2-0).
Os 16 avos de final da Taça do Rei prosseguem na quarta-feira, com destaque para as visitas do Real Madrid ao Talavera, do terceiro escalão, e do Atlético de Madrid ao Baleares, que milita na quarta divisão.
