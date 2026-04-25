Futebol Internacional
FC Barcelona vence em Getafe e fica a seis pontos do título
O FC Barcelona conseguiu hoje a nona vitória consecutiva na Liga espanhola de futebol, ao vencer fora o Getate por 2-0, em encontro da 32.ª jornada, colocando-se a seis pontos de revalidar o título.
No primeiro jogo sem a ‘magia’ de Lamine Yamal, que se lesionou na ronda anterior, a 33.ª, e está de fora até ao final da época, Fermín López, aos 45 minutos, e o suplente Marcus Rashford, aos 74, colocaram o ‘Barça’ com mais 11 pontos do que o Real Madrid.
Em resposta ao 1-1 dos ‘merengues’ em Sevilha, com o Betis (1-1), na sexta-feira, o ‘Barça’ foi hoje dominador nos arredores da capital e adiantou-se em ‘cima’ do intervalo.
Cubarsí cortou a bola a meio-campo e Pedri ficou com ela, lançando Fermín, que ganhou em velocidade aos centrais do Getafe e coloco-a rasteira junto ao poste esquerdo de David Soria.
Na segunda parte, o ‘Barça’ desperdiçou várias ocasiões para chegar ao segundo e, aos 73 minutos, o Getafe quase marcou, valendo aos catalães um grande corte de Cubarsí.
Pouco depois, aos 74 minutos, e após um lançamento lateral do Getafe para a área catalã, Lewandowski ficou com a bola e lançou de imediato Rashford, que arrancou do seu meio-campo, galgou metros e, na cara de Soria, não desperdiçou.
O FC Barcelona, com João Cancelo durante os 90 minutos, pode sagrar-se campeão já na próxima ronda, a 34.ª, se ganhar no terreno do Osasuna e o Real não vencer na visita ao Espanyol. Na ronda seguinte, será o FC Barcelona-Real Madrid.
Apesar da derrota, o Getafe, que contou os 90 minutos com o central luso Domingos Duarte, segue em sexto, com 44 pontos.
No primeiro jogo do dia, o Alavés saiu da zona de despromoção, ao vencer em casa o Maiorca por 2-1, depois de ter começado a perder, culpa de um golo do jovem Jan Virgili, assistido pelo internacional português Samu Costa, aos 18 minutos.
O ex-avançado portista Toni Martínez acabou por ser o herói dos locais, ao ‘bisar’ na segunda parte, com golos aos 56 e 69 minutos, passando a somar nove na La Liga 2025/26, seis dos quais nas últimas cinco rondas.
O Alavés subiu, provisoriamente, ao 15.º lugar, com 36 pontos, ‘afundando’ o Sevilha, que caiu para 18.º, com 34, na véspera de jogar em Pamplona, com o Osasuna.
