FC Barcelona vence em Girona e reforça liderança da Liga espanhola

Na Catalunha, o internacional espanhol marcou o único golo da partida aos 61 minutos, numa boa jogada coletiva que Pedri se limitou a encostar, solto de marcação, ao segundo poste, depois de um passe de Jordi Alba.



Com este resultado, o FC Barcelona reforça a liderança do campeonato com 47 pontos, mais seis do que o Real Madrid, que joga no domingo em casa frente à Real Sociedad, que é o atual terceiro classificado, com 38.



No outro jogo do dia, o Cádiz venceu por 2-0 na receção ao Maiorca, com dois golos marcados na primeira parte, por Bongonda, logo aos 10 minutos, e por Alex Fernandez, aos 38, de grande penalidade.



Com este resultado, o Cádiz deixa, de forma provisória, a zona de despromoção e sobe ao 15.º posto, com 19 pontos, enquanto o Maiorca está em 10.º, com 25, e pode ficar mais longe dos lugares de acesso às competições europeias.