FC Barcelona vence em Maiorca no arranque da defesa do título espanhol
O FC Barcelona começou hoje a defesa do título espanhol de futebol com uma ‘tranquila’ vitória em Maiorca (3-0), numa partida com Yamal em destaque e em que a equipa da casa ficou cedo com menos dois jogadores.
O brasileiro Raphinha, ex-Sporting e ex-Vitória de Guimarães, com assistência de Yamal, abriu a contagem para os catalães, logo aos sete minutos, e Ferran Torres fez o segundo, aos 23.
Quando já tudo corria na perfeição para o FC Barcelona, o Maiorca num espaço de seis minutos ficou reduzido a nove unidades, primeiro com um duplo amarelo de Morlandes, aos 33, e depois com um vermelho direto ao kosovar Muriqi, aos 39.
Em Palma de Maiorca, zona balnear famosa, e com os termómetros a ultrapassarem os 30º Celsius, a equipa de Hansi Flick acabou por ‘relaxar’ na segunda parte, mas mesmo assim acabaria por marcar o terceiro em tempo de descontos, com Yamal a ‘faturar’ aos 90+4 minutos.
Do lado do Maiorca, o internacional português Samu Costa esteve ausente devido a lesão.
A primeira jornada da La Liga segue ainda hoje com o Alavés-Levante e o Valência-Real Sociedad.
Quando já tudo corria na perfeição para o FC Barcelona, o Maiorca num espaço de seis minutos ficou reduzido a nove unidades, primeiro com um duplo amarelo de Morlandes, aos 33, e depois com um vermelho direto ao kosovar Muriqi, aos 39.
Em Palma de Maiorca, zona balnear famosa, e com os termómetros a ultrapassarem os 30º Celsius, a equipa de Hansi Flick acabou por ‘relaxar’ na segunda parte, mas mesmo assim acabaria por marcar o terceiro em tempo de descontos, com Yamal a ‘faturar’ aos 90+4 minutos.
Do lado do Maiorca, o internacional português Samu Costa esteve ausente devido a lesão.
A primeira jornada da La Liga segue ainda hoje com o Alavés-Levante e o Valência-Real Sociedad.