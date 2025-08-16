FC Barcelona vence em Maiorca no arranque da defesa do título espanhol

O brasileiro Raphinha, ex-Sporting e ex-Vitória de Guimarães, com assistência de Yamal, abriu a contagem para os catalães, logo aos sete minutos, e Ferran Torres fez o segundo, aos 23.



Quando já tudo corria na perfeição para o FC Barcelona, o Maiorca num espaço de seis minutos ficou reduzido a nove unidades, primeiro com um duplo amarelo de Morlandes, aos 33, e depois com um vermelho direto ao kosovar Muriqi, aos 39.



Em Palma de Maiorca, zona balnear famosa, e com os termómetros a ultrapassarem os 30º Celsius, a equipa de Hansi Flick acabou por ‘relaxar’ na segunda parte, mas mesmo assim acabaria por marcar o terceiro em tempo de descontos, com Yamal a ‘faturar’ aos 90+4 minutos.



Do lado do Maiorca, o internacional português Samu Costa esteve ausente devido a lesão.



A primeira jornada da La Liga segue ainda hoje com o Alavés-Levante e o Valência-Real Sociedad.

