FC Barcelona vence Getafe e mantém-se a dois pontos do líder Real Madrid

Ainda sem estrear o ‘novo’ Camp Nou, os catalães continuam a jogar no mais pequeno Estádio Johan Cruyff, o que não os impediu de somar a segunda vitória como visitado, depois da goleada imposta ao Valência (6-0), na ronda anterior.



Sem Lamine Yamal, lesionado, e com o inglês Marcus Rashford no banco, após ter sido decisivo na visita ao Newcastle (2-1), na Liga dos Campeões, mas, alegadamente, ter chegado atrasado à concentração, acabou por ser Ferrán Torres, uma das novidades no ‘onze’, a marcar os dois primeiros golos, aos 15 e 34 minutos.



Já na segunda parte, Dani Olmo, que tinha assistido para o primeiro golo dos ‘blaugrana’, fez o 3-0, aos 63 minutos.



Com apenas um empate em cinco encontros, o FC Barcelona passou a somar 13 pontos, a apenas dois do Real Madrid, que no sábado venceu o Espanyol (2-0), que segue no quarto posto, com 10 pontos, os mesmos do Villarreal (terceiro).



O Getafe, que perdeu pela segunda vez esta temporada, ocupa o oitavo posto, com nove pontos.