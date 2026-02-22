FC Barcelona vence Levante por 3-0 e recupera liderança da Liga espanhola

A equipa de Hansi Flick entrou forte, marcou cedo e nunca perdeu o controlo do encontro da 25.ª jornada da La Liga frente a um Levante que permanece em zona crítica da tabela classificativa.



O primeiro golo surgiu logo aos quatro minutos, com Marc Bernal a finalizar de pé direito no centro da área após assistência de Eric García, na sequência de um canto.



A superioridade ‘blaugrana' voltou a traduzir-se no marcador aos 32, quando Frenkie de Jong ampliou para 2–0 com um remate colocado, após cruzamento do português João Cancelo.



Na segunda parte, o FC Barcelona manteve o ritmo e fechou a contagem aos 81 minutos, por intermédio de Fermín López, que rematou de pé esquerdo de fora da área, após assistência de Lamine Yamal, assinando um dos melhores momentos da tarde.



Com esta vitória, o FC Barcelona sobe ao primeiro lugar, somando 61 pontos, ultrapassando o Real Madrid. Já o Levante mantém-se no 19.º posto, com apenas 18 pontos, na luta pela permanência.



No sábado, o Real Madrid perdeu em Pamplona com o Osasuna, por 2-1, deixando escapar o empate no último minuto de jogo.



O adversário do Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões — com uma vantagem de 1-0 no polémico jogo da primeira mão, pelas alegadas ofensas racistas de Prestianni a Vinícius Júnior — voltou a mostrar debilidades e sai da 25.ª jornada da La Liga na segunda posição com menos um ponto do que o líder.



Ao início da tarde de hoje, o Sevilha conquistou uma vitória importante ao bater o Getafe por 1–0 no Coliseum Alfonso Pérez, em Madrid. O encontro ficou marcado pela expulsão de Djené Dakonam, aos 26 minutos, deixando os madrilenos reduzidos a dez durante mais de uma hora de jogo.



A equipa da Andaluzia acabou por desbloquear o marcador aos 64, quando Djibril Sow finalizou com o pé direito após assistência de Akor Adams, garantindo o único golo da partida.



O resultado permite ao Sevilha subir ao 11.º lugar, somando agora 29 pontos, os mesmos do Getafe, que cai para 12.º.