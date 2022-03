FC Barcelona vira resultado em Elche e sobe ao pódio da Liga espanhola

No Estádio Manuel Martínez Valero, foram os anfitriões que se colocaram em vantagem no marcador, face ao remate certeiro do médio Fidel, quando decorria o minuto 44, porém, após o tempo de descanso, o emblema 'culé' reagiu.



O avançado Ferran Torres, aos 61 minutos, restabeleceu a igualdade, abrindo caminho para a reviravolta, obtida graças a uma grande penalidade convertida pelo neerlandês Memphis Depay, aos 85.



A equipa comandada por Xavi Hernández contabiliza, agora, 48 pontos, contra os 46 do quarto classificado Betis, que recebe ainda hoje o Atlético de Madrid, quinto, com 45. A La Liga é liderada pelo Real Madrid, com 63, seguido do Sevilha, que tem 55. O Elche é 14.º, com 29.



Mais cedo, um golo de Ruben Alcarraz, aos 55 minutos, e outro do marroquino Oussama Idrissi (63), bastaram para o Cádiz bater em casa o Rayo Vallecano (2-0), que teve o luso Bebé em campo na segunda parte, enquanto o compatriota Kevin Rodrigues não saiu do banco.



Este regresso às vitórias permitiu ao Cádiz passar a somar 24 pontos, na 18.º e antepenúltima posição, apenas a um do Granada, o primeiro conjunto acima da zona perigosa. O emblema dos arredores de Madrid é 13.º, com 31.