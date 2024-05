FC Midtjylland `ultrapassa` Brondby e sagra-se campeão dinamarquês de futebol

As duas equipas chegaram empatadas à última ronda, mas o Brondby tinha vantagem na diferença entre golos marcados e sofridos.



O Midtjylland até esteve a perder na receção ao Silkeborg, por 2-0 ao intervalo, mas iniciou a recuperação com golos de Franculino (46 minutos), Brynhildsen (48) e Simsir (52), antes de sofrer novo golo dos visitantes, aos 82.



Tudo se poderia complicar para a equipa, mas o líder Brondby, que esteve a vencer, permitiu o empate e deixou escapar a liderança aos 78 minutos, ao sofrer o 3-2 na receção ao Aarhus, num campeonato que acabou por perder nos momentos finais.



A Liga, que consagrou o benfiquista Andreas Schjelderup (Nordsjaelland) como o melhor jogador, terminou com o Midtjylland com 63 pontos, o Brondby com 62, e o Copenhaga, campeão nas duas últimas épocas, em terceiro, com 59.