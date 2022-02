FC Porto defronta o Lyon na Liga Europa

Pedro Pinto abriu a sessão e o secretário-geral da UEFA Giorgio Marchetti explicou os mecanismos do sorteio.



O convidado especial foi Andrés Palop.





O sorteio realizado ao final da manhã, em Nyon, na Suíça, colocou os franceses no caminho da formação azul e branca.





Todos os jogos estão marcados para 10 e 17 de março.





Porto e Bétis jogam a primeira mão em casa na quarta-feira, 9 de Março (início às 17h45) para evitar um confronto com Braga e Sevilha, respetivamente.







Eis o quadro completo de jogos:





Rangers-Estrela Vermelha







SP. BRAGA-Monaco







FC PORTO-Lyon







Atalanta-Bayer Leverkusen







Sevilha-West Ham







Barcelona-Galatasaray







Leipzig-Spartak Moscovo







Betis-Eintracht Frankfurt





Passado encorajador







A formação de Sérgio Conceição, líder destacada do campeonato luso, seis pontos à frente do campeão em título Sporting, será, assim, a primeira a entrar em ação, face a um Lyon que ocupa apenas o oitavo lugar da "Ligue 1", a 21 pontos do Paris Saint-Germain.



O Lyon, que conta na baliza com o internacional português Anthony Lopes, é um velho conhecido do FC Porto, que defrontou os gauleses nos quartos de final da Liga dos Campeões de 2003/04, rumo ao título europeu.



A formação de José Mourinho superiorizou-se com um triunfo caseiro por 2-0, selado por Deco e Ricardo Carvalho, e um empate a dois golos em França, na segunda mão, num jogo em que Maniche "bisou".



Foi o segundo duelo europeu entre as duas equipas, que já se tinham defrontado na primeira eliminatória da Taça das Taças de 1964/65, num primeiro confronto em que foram igualmente os azuis e brancos a superiorizarem-se.



Os portistas venceram em casa por 3-0, com um "bis" de Custódio Pinto e um tento de Carlos Baptista, e, na segunda mão, em França, ganharam por 1-0, com um tento de Valdir.