FC Porto e Aston Villa com triunfos fora, Betis surpreendido em Atenas
FC Porto e Aston Villa, ambos com triunfos fora de portas, colocaram-se hoje em vantagem nos oitavos de final da Liga Europa de futebol, enquanto o Betis foi surpreendido em Atenas, mesmo a atuar com mais uma unidade.
Na primeira metade dos jogos da primeira mão, o FC Porto foi a Estugarda vencer por 2-1 e, à mesma hora, o Aston Villa bateu em França o Lille, por 1-0.
Mesmo em vantagem numérica desde os 59 minutos, o Betis acabou derrotado na Grécia pelo Panathinaikos, por 1-0, enquanto Bolonha e Roma empataram (1-1), num duelo 100% italiano.
Na Alemanha, frente ao atual quarto classificado da Bundesliga, o FC Porto, que lidera a I Liga, colocou-se em excelente posição para seguir para os quartos de final, com dois golos marcados na primeira parte.
O nigeriano Moffi faturou aos 21 minutos e Rodrigo Mora fez o 2-0 pouco depois, aos 27, com o internacional germânico Undav a reduzir para a equipa da casa, aos 40.
Apesar de boas oportunidades de golo para os dois emblemas, o resultado manteve-se inalterado na segunda parte, num encontro em que o Estugarda passou a contar Tiago Tomás a partir dos 63 minutos.
Em França, um golo de Ollie Watkins, aos 61 minutos, foi suficiente para o Aston Villa regressar a Birmingham com o triunfo na bagagem. No Lille, o lateral Tiago Santos foi titular, enquanto Félix Correia foi lançado na segunda parte.
Em Atenas, o Betis teve tudo para alcançar um bom resultado para a segunda mão na próxima semana em Sevilha, mas o Panathinaikos, com Renato Sanches a tempo inteiro, acabou por chegar ao triunfo perto do fim, aos 88 minutos, com o argentino Taborda a concretizar com sucesso uma grande penalidade.
Cedo na segunda parte, os gregos ficaram reduzidos a 10 unidades, com o marroquino Zaroury a ver dois amarelos no espaço de 10 minutos, mas os espanhóis acabariam também por perder Diego Llorente, expulso no lance que resultou no penálti decisivo para a equipa da casa.
Em Itália, João Mário foi titular no Bolonha, que, frente à Roma, chegou à vantagem por Federico Bernardeschi, aos 50 minutos, mas Lorenzo Pellegrini, aos 71, deixou tudo empatado, no intervalo da eliminatória entre equipas italianas.
