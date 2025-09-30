FC Porto e Braga em busca do segundo triunfo na fase de liga

Face ao sucesso em casa do Malmö (2-1) na ronda inaugural, Rui Mota também poderá somar o segundo triunfo ao comando do Ludogorets, que tem Dinis Almeida na equipa, recebendo o Betis.





Árbitros alemães nos encontros de FC Porto e Sporting de Braga

O alemão Harm Osmers vai arbitrar na quinta-feira a receção do FC Porto ao Estrela Vermelha, da Liga Europa de futebol, com o compatriota Tobias Stieler a estar na visita do Sporting de Braga ao Celtic.



De acordo com a UEFA, no encontro da segunda jornada da fase de liga da Liga Europa, marcado para as 20:00 de quinta-feira, no Estádio do Dragão, Osmers vai ter os compatriotas Dominik Schaal e Christian Gittelmann como assistentes e Bastian Dankert como videoárbitro.



Osmers, de 40 anos, vai dirigir pela primeira vez um jogo de uma equipa portuguesa, embora já tenha arbitrado a seleção lusa, na derrota frente à Croácia (2-1), num encontro de preparação em junho de 2024.



No Celtic Park, em Glasgow, na Escócia, num encontro que começa mais cedo, às 17:45, Lasse Koslowski e Mark Borsch vão ser os assistentes de Tobias Stieler, com Christian Dingert a ser o VAR.



Stieler, de 44 anos, volta a encontrar o Sporting de Braga, pouco mais de nove anos depois de ter estado na derrota em casa do Shakhtar Donetsk (2-0), na fase de grupos da Liga Europa de 2016/17.



O português António Nobre vai arbitrar a receção do Maccabi Telavive ao Dínamo Zabreb, num encontro em que vai ter Pedro Ribeiro e Nelson Pereira como assistentes e André Narciso como VAR.



Na segunda jornada da fase de liga, o FC Porto vai receber os sérvios do Estrela Vermelha, às 20:00, já depois de o Sporting de Braga ter visitado os escoceses do Celtic, num encontro com início marcado para as 17:45.Depois da vitória sofrida na estreia, em casa do Salzburgo (1-0), conseguida já nos descontos da segunda parte, com um golo de William Gomes, os ‘dragões’ jogam agora com o Estrela Vermelha, que empatou a um golo em casa com o Celtic.Com um arranque de temporada 100% vitorioso – oito vitórias em outros tantos encontros, sete dos quais na I Liga –, o FC Porto tenta manter esse registo, num período com três encontros em sete dias, que termina com a receção ao Benfica no domingo, antes da pausa para os encontros de seleções.O Estrela Vermelha também está a ter um arranque perfeito da Liga sérvia, com oito vitórias a abrir, embora tenha tido já um ‘desgosto’ esta temporada, ao ser afastado, surpreendentemente, pelos cipriotas do Pafos no play-off da Liga dos Campeões.Este será o primeiro encontro oficial entre as duas equipas, com os ‘azuis e brancos’ a terem já defrontado outra equipa sérvia, o Partizan, com dois triunfos em casa e dois empates como visitante nos primeiros anos deste século.A vitória sobre o Feyenoord, na primeira jornada, acabou por ser o melhor momento de um arranque de temporada sofrido do Sporting de Braga, que não vence há cinco encontros para o campeonato e viaja para Glasgow para defrontar o Celtic após uma derrota em casa com o Nacional (1-0).Para o treinador Carlos Vicens, a continuidade pode começar a ser posta em causa, com os dois encontros antes da paragem de seleções a terem contornos decisivos, nas visitas à Escócia e ao Sporting.Os ‘católicos’ chegam a este encontro ainda invictos na Premiership escocesa, em que são segundos, a dois pontos do líder Hearts, mas, por outro lado, foram eliminados no play-off da ‘Champions’, após dois empates frente ao Kairat, que se impôs no desempate por penáltis no Cazaquistão.O histórico também não é favorável ao Sporting de Braga, que perdeu nas quatro visitas à Escócia, sendo que apenas defrontou o Celtic uma vez, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de 2010/11, acabando por eliminar a equipa de Glasgow, apesar de derrota por 2-1 fora, depois de ter vencido em casa por 3-0.O Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca e que tem Afonso Moreira no plantel, procura igualmente o segundo triunfo, na receção ao Salzburgo, depois de ter vencido no terreno do Utrecht (1-0) na estreia.