FC Porto e Sporting de Braga conhecem adversários na fase de liga

Às 13:00 locais (12:00 em Lisboa), no Fórum Grimaldi, no Mónaco, os dois representantes portugueses na segunda competição europeia de clubes vão ser sorteados com dois dos nove emblemas de cada um dos quatro potes, sem terem a possibilidade de se defrontarem nesta fase ou de terem pela frente mais do que duas equipas do mesmo país.



Cada conjunto vai realizar quatro jogos em casa e outros tantos fora, tal como aconteceu na temporada passada, quando a Liga Europa passou a ser disputada numa fase de liga, a exemplo da Liga dos Campeões e da Liga Conferência, sendo composta por 36 clubes, ao contrário dos 32 inseridos na fase de grupos.



O FC Porto, vencedor em 2002/03, no formato de Taça UEFA, e em 2010/11, qualificou-se diretamente depois do terceiro lugar na época passada na I Liga portuguesa, estando pela 18.ª vez, e segunda consecutiva, na prova, cuja fase principal disputou em três ocasiões.



Já o Sporting de Braga, finalista derrotado em 2010/11, foi quarto classificado e precisou de superar três rondas preliminares para garantir a 10.ª presença, e segunda seguida, na ronda principal, deixando pelo caminho os búlgaros do Levski Sófia (1-0 no agregado das duas mãos), os romenos do Cluj (4-1) e os gibraltinos do Lincoln Red Imps (9-1).



Cinco dos 36 clubes presentes no sorteio da 55.ª edição da prova contam com treinadores portugueses, nomeadamente os ingleses do Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, os franceses do Lyon, de Paulo Fonseca, os gregos do Panathinaikos, de Rui Vitória, os búlgaros do Ludogorets, de Rui Mota, e os turcos do Fenerbahçe, de José Mourinho, que foram derrotados pelo Benfica no play-off da Liga dos Campeões.



A fase de liga da Liga Europa vai decorrer entre 24 de setembro e 29 de janeiro de 2026, com os oito primeiros classificados da fase de liga a terem entrada direta nos oitavos de final, tal como os vencedores dos play-offs disputados entre as equipas posicionadas do nono ao 24.º lugares, enquanto os restantes 12 participantes serão eliminados das competições europeias.



Depois de definir o trajeto dos 36 emblemas da Liga Europa, o Fórum Grimaldi acolherá na mesma cerimónia o sorteio da Liga Conferência, sem representação portuguesa no patamar principal pela quarta vez em cinco edições, na sequência da eliminação do Santa Clara frente aos irlandeses do Shamrock Rovers no play-off.



O calendário com as jornadas, as datas e os horários dos jogos das fases de liga da segunda e terceira provas europeias de clubes será comunicado pela UEFA até domingo.



