FC Porto e Sporting de Braga defrontam Estugarda e Ferencváros nos oitavos

No play-off de acesso àquela ronda, hoje concluídos, os germânicos bateram o Celtic, da Escócia, por 4-2 no agregado, enquanto o campeão húngaro conseguiu a reviravolta diante do Ludogorets, da Bulgária, concluindo a eliminatória com 3-2.



O Estugarda, com o português Tiago Tomás no 'onze' inicial, consentiu hoje uma derrota por 1-0 em casa, com o conjunto de Glasgow a marcar por Luke McCowan, logo ao primeiro minuto, mas trazia uma vantagem de três golos do encontro da primeira mão (4-1) que valeu a passagem.



Por sua vez, os húngaros do Ferencváros, que perderam por 2-1 na primeira mão, conseguiram hoje, em Budapeste, virar o play-off ainda no primeiro tempo, graças aos golos de Gabi Kanichowsky, aos 13 minutos, e Kris Zachariassen, à meia hora de jogo.



O sorteio dos ‘oitavos’ e das rondas seguintes está agendado para sexta-feira, às 12:00 locais (13:00 em Lisboa), em Nyon, na Suíça, com ‘dragões’ e ‘arsenalistas’ a assumirem o estatuto de cabeças de série.



Ao terminarem a fase de liga no quinto e sexto lugares, respetivamente, ambos com 17 pontos, FC Porto e Sporting de Braga integram o lote de oito equipas que conseguiram a entrada automática naquela ronda, tendo evitado assim a participação no play-off.



No atual formato das competições europeias, o quinto e o sexto classificados - neste caso, as duas equipas lusas - partilham os mesmos possíveis adversários e serão colocados em lados opostos do quadro da fase a eliminar.



Assim, um eventual confronto português só poderá ocorrer na final, no que seria uma reedição da derradeira partida de 2010/11, que resultou na última conquista internacional dos portistas (1-0).



Os encontros relativos à próxima eliminatória estão marcados para os dias 12 e 19 de março.