FC Porto e Sporting de Braga tentam manter-se na `rota` de Istambul



Nos quartos de final, o Sporting de Braga será o primeiro a entrar em ação, às 17h45 de quarta-feira – porque não pode jogar em casa na quinta-feira, o mesmo dia do FC Porto -, em busca do 12.º triunfo europeu da época – e de ficar a dois do recorde português, dos ‘dragões’ vencedores da Liga Europa em 2010/11.

O regresso do técnico que levou os ‘dragões’ aos títulos nacionais de 2011/12 e 2012/13 é um dos ‘focos’ da eliminatória, na qual o FC Porto vai tentar contrariar o seu histórico muito negativo com ingleses - três apuramentos e 12 eliminações.





Os encontros da segunda mão disputam-se todos em 16 de abril, com arranque às 17h45 (em Lisboa) em Vigo e restantes jogos às 20:00, enquanto as meias-finais realizam-se em 30 de abril e 07 de maio, com final em Istambul, em 20 de maio.



As duas formações lusas têm feito um percurso irrepreensível na prova, conseguindo ficar nos oito primeiros da fase de liga, o que lhes permitiu evitar o play-off de acesso aos ‘oitavos’ e seguir diretamente para o top 16, com o fator casa para decidir.Na Liga Europa, a formação andaluza somou os mesmos 17 pontos de bracarenses e portistas na fase de liga e nos ‘oitavos’ eliminou o Panathinaikos, com uma goleada caseira por 4-0, na segunda mão, depois um desaire na Grécia por 1-0, na primeira.Com ‘craques’ como Antony, Amrabat ou Cucho Hernández, o Betis parte como favorito, mas o Sporting de Braga, capitaneado pelo internacional luso Ricardo Horta, já mostrou capacidade para surpreender – não será bom é não ter Zalazar.Sem o uruguaio, os bracarenses venceram no sábado para a I Liga, no reduto do Moreirense, por 1-0, segurando o quarto lugar, enquanto, no mesmo dia, o Betis não conseguiu mais do que um ‘nulo’ na receção ao Espanyol.Líder do campeonato luso, o conjunto portista vai, certamente, fazer face aos ingleses com o ‘onze’ que ultimamente tem sido chamado aos jogos da Liga Europa e que, em relação à I Liga, só tem mantido por sistema Diogo Costa e Bednarek.Os ‘dragões’ têm-se dado muito bem com esta rotação e Farioli deverá manter essa aposta, frente a um conjunto que poderá, nesta fase, estar também mais preocupado com o campeonato interno, a Premier League, em que batalha pela manutenção.No sábado, o FC Porto teve um importante revés na I Liga, que agora lidera com menor margem, ao empatar 2-2 na receção ao Famalicão, culpa de um golo aos 90+9 minutos, depois de fazer o 2-1 aos 90+1, enquanto o Nottigham, fora da FA Cup, folgou.Na quinta-feira, e além do jogo do Dragão, disputam-se mais dois encontros, dos quais sairão os potenciais adversários das equipas portuguesas nas meias-finais.Na Alemanha, o Friburgo recebe os espanhóis do Celta de Vigo, que deixaram pelo caminho o Lyon, de Paulo Fonseca, num duelo em que o vencedor pode cruzar com o Sporting de Braga.Por seu lado, em Itália, o Bolonha, ‘carrasco’ da compatriota Roma, é anfitrião do Aston Villa, quarto na Premier League e equipa mais cotada das oito ainda em prova, com ‘estrelas’ da baliza (Dibu Martínez) ao ponta de lança (Ollie Watkins), que podem vir a atravessar-se na ‘rota’ portista.Os encontros da segunda mão disputam-se todos em 16 de abril, com arranque às 17h45 (em Lisboa) em Vigo e restantes jogos às 20:00, enquanto as meias-finais realizam-se em 30 de abril e 07 de maio, com final em Istambul, em 20 de maio.