Futebol Internacional
Liga Europa
FC Porto e Sporting de Braga tentam manter-se na `rota` de Istambul
O FC Porto, frente ao Nottingham Forest, e o Sporting de Braga, face ao Betis, vão tentar manter-se na rota de Istambul, o palco da final da Liga Europa em futebol, que os dois clubes disputaram em 2010/11.
As duas formações lusas têm feito um percurso irrepreensível na prova, conseguindo ficar nos oito primeiros da fase de liga, o que lhes permitiu evitar o play-off de acesso aos ‘oitavos’ e seguir diretamente para o top 16, com o fator casa para decidir.
A formação de Francesco Farioli, que defrontou o Estugarda, já chegou em vantagem ao Dragão, onde ganhou por 2-0, depois do 2-1 na Alemanha, enquanto o ‘onze’ de Carlos Vicens utilizou a ‘pedreira’ para dar a volta ao Ferencváros, com um 4-0 a ‘eclipsar’ o 0-2 de Budapeste.
Nos quartos de final, o Sporting de Braga será o primeiro a entrar em ação, às 17h45 de quarta-feira – porque não pode jogar em casa na quinta-feira, o mesmo dia do FC Porto -, em busca do 12.º triunfo europeu da época – e de ficar a dois do recorde português, dos ‘dragões’ vencedores da Liga Europa em 2010/11.
Os ‘arsenalistas’, que começaram na segunda pré-eliminatória, vão ter pela frente o adversário mais cotado da temporada, um Betis que segue no quinto lugar de La Liga, apenas atrás de FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal e Atlético de Madrid.
Na Liga Europa, a formação andaluza somou os mesmos 17 pontos de bracarenses e portistas na fase de liga e nos ‘oitavos’ eliminou o Panathinaikos, com uma goleada caseira por 4-0, na segunda mão, depois um desaire na Grécia por 1-0, na primeira.
Com ‘craques’ como Antony, Amrabat ou Cucho Hernández, o Betis parte como favorito, mas o Sporting de Braga, capitaneado pelo internacional luso Ricardo Horta, já mostrou capacidade para surpreender – não será bom é não ter Zalazar.
Sem o uruguaio, os bracarenses venceram no sábado para a I Liga, no reduto do Moreirense, por 1-0, segurando o quarto lugar, enquanto, no mesmo dia, o Betis não conseguiu mais do que um ‘nulo’ na receção ao Espanyol.
Os bracarenses, que já eliminaram o Sevilha, em 2010/11, no play-off de acesso à fase de grupos da ‘Champions’, na única eliminatória com espanhóis, jogam um dia antes do FC Porto, que, na quinta-feira, recebe o Nottingham Forest.
Na fase de liga, os ‘dragões’ perderam fora com este adversário por 2-0, culpa de dois penáltis, mas, entretanto, várias coisas mudaram, nomeadamente nos ingleses, que já não são treinados por Sean Dyche, mas pelo português Vítor Pereira.
Líder do campeonato luso, o conjunto portista vai, certamente, fazer face aos ingleses com o ‘onze’ que ultimamente tem sido chamado aos jogos da Liga Europa e que, em relação à I Liga, só tem mantido por sistema Diogo Costa e Bednarek.
Os ‘dragões’ têm-se dado muito bem com esta rotação e Farioli deverá manter essa aposta, frente a um conjunto que poderá, nesta fase, estar também mais preocupado com o campeonato interno, a Premier League, em que batalha pela manutenção.
No sábado, o FC Porto teve um importante revés na I Liga, que agora lidera com menor margem, ao empatar 2-2 na receção ao Famalicão, culpa de um golo aos 90+9 minutos, depois de fazer o 2-1 aos 90+1, enquanto o Nottigham, fora da FA Cup, folgou.
Na quinta-feira, e além do jogo do Dragão, disputam-se mais dois encontros, dos quais sairão os potenciais adversários das equipas portuguesas nas meias-finais.
Na Alemanha, o Friburgo recebe os espanhóis do Celta de Vigo, que deixaram pelo caminho o Lyon, de Paulo Fonseca, num duelo em que o vencedor pode cruzar com o Sporting de Braga.
Por seu lado, em Itália, o Bolonha, ‘carrasco’ da compatriota Roma, é anfitrião do Aston Villa, quarto na Premier League e equipa mais cotada das oito ainda em prova, com ‘estrelas’ da baliza (Dibu Martínez) ao ponta de lança (Ollie Watkins), que podem vir a atravessar-se na ‘rota’ portista.
Os encontros da segunda mão disputam-se todos em 16 de abril, com arranque às 17h45 (em Lisboa) em Vigo e restantes jogos às 20:00, enquanto as meias-finais realizam-se em 30 de abril e 07 de maio, com final em Istambul, em 20 de maio.
A formação de Francesco Farioli, que defrontou o Estugarda, já chegou em vantagem ao Dragão, onde ganhou por 2-0, depois do 2-1 na Alemanha, enquanto o ‘onze’ de Carlos Vicens utilizou a ‘pedreira’ para dar a volta ao Ferencváros, com um 4-0 a ‘eclipsar’ o 0-2 de Budapeste.
Nos quartos de final, o Sporting de Braga será o primeiro a entrar em ação, às 17h45 de quarta-feira – porque não pode jogar em casa na quinta-feira, o mesmo dia do FC Porto -, em busca do 12.º triunfo europeu da época – e de ficar a dois do recorde português, dos ‘dragões’ vencedores da Liga Europa em 2010/11.
Os ‘arsenalistas’, que começaram na segunda pré-eliminatória, vão ter pela frente o adversário mais cotado da temporada, um Betis que segue no quinto lugar de La Liga, apenas atrás de FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal e Atlético de Madrid.
Na Liga Europa, a formação andaluza somou os mesmos 17 pontos de bracarenses e portistas na fase de liga e nos ‘oitavos’ eliminou o Panathinaikos, com uma goleada caseira por 4-0, na segunda mão, depois um desaire na Grécia por 1-0, na primeira.
Com ‘craques’ como Antony, Amrabat ou Cucho Hernández, o Betis parte como favorito, mas o Sporting de Braga, capitaneado pelo internacional luso Ricardo Horta, já mostrou capacidade para surpreender – não será bom é não ter Zalazar.
Sem o uruguaio, os bracarenses venceram no sábado para a I Liga, no reduto do Moreirense, por 1-0, segurando o quarto lugar, enquanto, no mesmo dia, o Betis não conseguiu mais do que um ‘nulo’ na receção ao Espanyol.
Os bracarenses, que já eliminaram o Sevilha, em 2010/11, no play-off de acesso à fase de grupos da ‘Champions’, na única eliminatória com espanhóis, jogam um dia antes do FC Porto, que, na quinta-feira, recebe o Nottingham Forest.
Na fase de liga, os ‘dragões’ perderam fora com este adversário por 2-0, culpa de dois penáltis, mas, entretanto, várias coisas mudaram, nomeadamente nos ingleses, que já não são treinados por Sean Dyche, mas pelo português Vítor Pereira.
O regresso do técnico que levou os ‘dragões’ aos títulos nacionais de 2011/12 e 2012/13 é um dos ‘focos’ da eliminatória, na qual o FC Porto vai tentar contrariar o seu histórico muito negativo com ingleses - três apuramentos e 12 eliminações.
Os encontros da segunda mão disputam-se todos em 16 de abril, com arranque às 17h45 (em Lisboa) em Vigo e restantes jogos às 20:00, enquanto as meias-finais realizam-se em 30 de abril e 07 de maio, com final em Istambul, em 20 de maio.
Líder do campeonato luso, o conjunto portista vai, certamente, fazer face aos ingleses com o ‘onze’ que ultimamente tem sido chamado aos jogos da Liga Europa e que, em relação à I Liga, só tem mantido por sistema Diogo Costa e Bednarek.
Os ‘dragões’ têm-se dado muito bem com esta rotação e Farioli deverá manter essa aposta, frente a um conjunto que poderá, nesta fase, estar também mais preocupado com o campeonato interno, a Premier League, em que batalha pela manutenção.
No sábado, o FC Porto teve um importante revés na I Liga, que agora lidera com menor margem, ao empatar 2-2 na receção ao Famalicão, culpa de um golo aos 90+9 minutos, depois de fazer o 2-1 aos 90+1, enquanto o Nottigham, fora da FA Cup, folgou.
Na quinta-feira, e além do jogo do Dragão, disputam-se mais dois encontros, dos quais sairão os potenciais adversários das equipas portuguesas nas meias-finais.
Na Alemanha, o Friburgo recebe os espanhóis do Celta de Vigo, que deixaram pelo caminho o Lyon, de Paulo Fonseca, num duelo em que o vencedor pode cruzar com o Sporting de Braga.
Por seu lado, em Itália, o Bolonha, ‘carrasco’ da compatriota Roma, é anfitrião do Aston Villa, quarto na Premier League e equipa mais cotada das oito ainda em prova, com ‘estrelas’ da baliza (Dibu Martínez) ao ponta de lança (Ollie Watkins), que podem vir a atravessar-se na ‘rota’ portista.
Os encontros da segunda mão disputam-se todos em 16 de abril, com arranque às 17h45 (em Lisboa) em Vigo e restantes jogos às 20:00, enquanto as meias-finais realizam-se em 30 de abril e 07 de maio, com final em Istambul, em 20 de maio.