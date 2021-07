FC Porto empresta médio Loum ao Alavés por uma temporada

Os dois clubes acertaram a cedência do jogador, de 24 anos, por uma temporada, na sequência de dois anos e meio em que o médio nunca se conseguiu impor no plantel às ordens do treinador Sérgio Conceição.

Loum chegou a Portugal em 2015, para representar a equipa B do Sporting de Braga, e nunca chegou a atuar pela equipa principal dos bracarenses.

No início de 2018/19, foi cedido ao Moreirense, mas na segunda metade dessa época acabou por rumar ao FC Porto, também por empréstimo, mas com uma cláusula de compra, que levou os `dragões` a pagarem 7,75 milhões de euros aos `arsenalistas`.

Dois anos e meio volvidos da chegada ao Porto, Loum disputou somente 23 jogos e marcou um golo pela equipa principal dos `azuis e brancos`, sendo que na temporada transata se viu envolvido num incidente com Pepe, em pleno relvado do Estádio de São Luís, após o final da partida com o Farense, para a I Liga.