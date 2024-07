FC Porto só recebeu propostas do Olympiacos por David Carmo, diz Villas-Boas

Na inauguração da Casa do FC Porto de Arouca, André Villas-Boas confirmou assim que continua sem propostas para o filho do ex-treinador do clube, Sérgio Conceição -- atleta cuja cláusula de rescisão passou hoje de 30 para 45 milhões de euros.



"As únicas propostas que tivemos foram pelo David Carmo, em relação ao qual o Olympiacos teve não só direito de compra, mas também interesse. Acabámos por não chegar a acordo, mas o jogador também está confortável e a ter um rendimento ótimo nesta pré-época -- temos ali um bom ativo que se valorizou nesta última temporada de empréstimo ao Olympiacos", declarou Villas-Boas.



Lamentando que o mercado ainda esteja "parado e pouco ativo", o líder portista reconhece, ainda assim, que o FC Porto "é difícil a negociar".



"Temos algumas necessidades de encaixe financeiro para poder corresponder às exigências de licenciamento por parte da UEFA e aos encargos que se avistam até final do ano, (...) mas nesta fase estamos relativamente tranquilos", afirma.



Villas-Boas adianta que o clube está "numa fase de negociação em vários negócios estruturantes para o FC Porto" e promete novidades.



"Nas próximas duas semanas conto ter novidades para dar aos sócios e serão positivas, porque vão ajudar a tesouraria do clube a restabelecer-se", admitiu.



Outro contributo favorável é o número de lugares anuais já vendidos para a próxima época no Estádio do Dragão, já que essas vendas registaram um aumento de 20% face às do ano anterior e refletem uma "afluência histórica", tendo permitido "regularizar situações em dívida e navegar os meses de maio e junho com mais facilidade".



"O nosso trabalho tem sido sobretudo de renegociação de dívida -- não há nenhuns encaixes milagrosos, por muito que alguns comentadores afetos ao FC Porto achem que há aqui negócios das Arábias", rematou.