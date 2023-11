FC Porto vence em Barcelona e assegura continuidade na Youth League

O FC Porto assegurou hoje a continuidade na Youth League de futebol, a uma jornada do fim da primeira fase, assumindo a liderança do Grupo H, em igualdade com o FC Barcelona, ao golear os espanhóis por 4-0.

O médio Rodrigo Mora inaugurou o marcador em Sant Joan Despi aos 23 minutos, estabelecendo o resultado de 1-0 ao intervalo e dando expressão à superioridade dos ‘dragões’, que chegaram à goleada na segunda parte, com golos dos avançados Gonçalo Sousa, aos 59, Jorge Meireles, aos 73, e Anhá Candé, aos 79.



O FC Porto, vencedor da prova que replica o modelo da Liga dos Campeões em 2019, entrou a todo o gás e poderia ter-se colocado em vantagem logo aos sete minutos, quando o desvio de cabeça do médio André Oliveira acertou na barra da baliza anfitriã, na sequência de um pontapé de canto.



O golo dos ‘azuis e brancos’, que em 04 de outubro tinham perdido por 2-0 na receção ao Barcelona, não tardou muito tempo e foi concretizado de forma artística por Rodrigo Mora, correspondendo a um cruzamento de Jorge Meireles.



O FC Porto deu maior expressão ao triunfo na segunda parte, por intermédio de Gonçalo Sousa, aos 59 minutos, após um irresistível arranque, e Jorge Meireles, aos 73, concluindo uma boa jogada coletiva, ambos após assistências do avançado Anhá Candé, que fechou a contagem, aos 79.



O FC Porto passou a totalizar os mesmos 12 pontos do Barcelona, mas ficou com vantagem no confronto direto, pelo que precisa apenas de obter o mesmo resultado dos catalães na última ronda, na receção ao Shakhtar Donetsk, para assegurar a vitória no grupo e o apuramento direto para os oitavos de final.



A equipa espanhola também garantiu a continuidade na prova, apesar de ter caído para o segundo lugar – que obriga à participação num play-off de qualificação para os ‘oitavos’ -, pois detém seis pontos de vantagem sobre os ucranianos, que hoje venceram por 3-1 o lanterna-vermelha Antuérpia, ainda sem pontuar.