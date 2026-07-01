Federação Alemã de Futebol alvo de buscas por suspeitas de corrupção no Euro2024

(Com Lusa)

A investigação decorre em vários municípios da Alemanha e diz respeito a convites de hotéis e à distribuição preferencial de bilhetes para as cidades anfitriãs, de acordo com a procuradoria de Bochum (oeste do país) e a polícia alemã.Há suspeitas de “tratamento preferencial estruturado” e, consequentemente, de suborno.As autoridades suspeitam que um funcionário municipal de uma das cidades anfitriãs terá recebido “benefícios indevidos”, enquanto dirigentes da estrutura organizadora são acusados de “oferecer direitos exclusivos de preferência na compra de bilhetes às cidades-sede, alguns dos quais terão sido exercidos”.Contactada pela AFP, a Procuradoria-Geral da Alemanha recusou-se a fornecer mais detalhes sobre o caso ou sobre os outros locais alvo das buscas, indicando apenas que “os suspeitos ainda não tiveram oportunidade de se pronunciar”.Segundo o jornal germânico Bild, estão dois homens no centro da investigação: um francês de 46 anos, responsável pelas relações com as cidades-sede, e um alemão de 66 anos, antigo funcionário municipal de Gelsenkirchen, que terá recebido cerca de 2.400 euros em vantagens, incluindo convite para assistir à meia-final Espanha-França, em Munique.As buscas abrangeram Berlim, Hamburgo, Estugarda, Munique, Frankfurt, Dortmund, Düsseldorf, Colónia e Gelsenkirchen, além de várias empresas.O caso torna-se público dois dias depois da surpreendente eliminação da Alemanha nos 16 avos de final do Mundial2026, frente ao Paraguai, após grandes penalidades, agravando a pressão sobre a DFB.